Apple miało dogadać się z Open AI. Ta współpraca nie wszystkim się podoba

Wiele wskazuje na to, że Apple i OpenAI zawarły porozumienie, na mocy którego zaawansowana Sztuczna Inteligencja pojawi się na iPhone'ach. Jednak nie każdy z tej współpracy jest zadowolony.

O tym, że Apple zabiega o wsparcie największych graczy na rynku AI wiemy od dłuższego czasu. Firma ma prowadzić rozmowy zarówno z OpenAI, jak i Google w sprawie wykorzystania ich narzędzi AI w iOS. iOS 18 ma być naszpikowany sztuczną inteligencją dając użytkownikom dodatkowe możliwości. Kilka dni temu poznaliśmy nieoficjalnie część funkcji, jakie będzie oferowała AI na iPhone'ach:

Retusz zdjęć z wykorzystaniem AI

Transkrypcja notatek głosowych

Rekomendowane odpowiedzi na e-maile i wiadomości

Automatycznie generowane emoji na podstawie treści wiadomości użytkownika

Ulepszone wyszukiwanie w Safari

Szybsze i bardziej niezawodne wyszukiwanie w Spotlight

Bardziej naturalne interakcje z Siri i bardziej zaawansowany asystent dla Apple Watch

Inteligentne podsumowania pominiętych/przegapionych powiadomień, wiadomości, stron internetowych, artykułów,

dokumentów, notatek i innych.

Wsparcie dla narzędzi deweloperskich Xcode

OpenAI w systemach Apple? Obawy ma Microsoft

I najprawdopodobniej za dostarczanie narzędzi AI odpowiadać będzie właśnie OpenAI, gdyż coraz więcej sygnałów wskazuje na podpisaną umowę między Apple, a firmą zarządzaną przez Sama Altmana. Choć oficjalnie obie strony milczą, zachodnie media donoszą, że taka współpraca nie podoba się szefowi Microsoftu, który ma udziały w OpenAI i blisko współpracuje w zakresie rozszerzania możliwości Copilot. Jak informuje Business Insider powołując się na serwis The Information, Satya Nadella zaniepokojony jest całą sytuacją i w ostatnich dniach miał spotkać się z Altmanem chcąc dowiedzieć się więcej na temat potencjalnej współpracy i tego, co Apple zaoferowało i co dostanie w zamian. Miał też przedstawić swoje obawy związane z tym, jak będzie wyglądało dalsze partnerstwo między OpenAI i Microsoft i w jaki sposób umowa z Apple wpłynie na dalszy rozwój sztucznej inteligencji, z której korzyści czerpią twórcy Windowsa.

Oczywiście, żadna z firm nie komentuje sprawy. Niewykluczone jednak, że pierwsze szczegóły partnerstwa Apple i OpenAI poznamy za kilkanaście dni w ramach tegorocznego WWDC. To właśnie na tej konferencji zostaną zaprezentowane nowe systemy operacyjne dla sprzętów Apple, w tym iOS 18. To doskonały czas i miejsce na ogłoszenie tak ważnej umowy.