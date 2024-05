Nagrywasz wideo smartfonem? To niezwykła aplikacja, którą musisz znać

Nagrywanie wideo smartfonem staje się dla wielu już chlebem powszednim, podobnie jak kilka lat temu robienie zdjęć. Ale o ile w przypadku aplikacji do wykonywania fotografii mamy już solidną kolekcję odpowiedniego oprogramowania, to z nagrywaniem wideo... niekoniecznie jest tak kolorowo.

Jeżeli kiedykolwiek interesowaliście się najlepszymi aplikacjami do robienia zdjęć na iPhone'a, to najprawdopodobniej nie umknęło wam Halide. To jeden z najbardziej profesjonalnych i dających najlepsze efekty programów w temacie, stworzony przez byłych inżynierów Apple. Teraz startują oni z nowym projektem, tym razem skupiającym się na wideo.

Kino — aplikacja do nagrywania wideo na smartfonie od twórców Halide

Algorytmy z których korzysta Halide — podobnie jak ilość ustawień — robią wrażenie. Kino chce powtórzyć sukces starszego rodzeństwa i urzekać tymi samym. Zamieniać smartfony i tablety w profesjonalne narzędzia do nagrywania. A przynajmniej na tyle profesjonalne, na ile pozwala optyka w tych niewielkich sprzętach.

Co to zatem oznacza w praktyce? To wciąż aplikacja do nagrywania wideo na iPhone'a — ale z całym zestawem opcji, z których wszyscy mniej i bardziej doświadczeni użytkownicy z przyjemnością skorzystają. Nie zabrakło wsparcia dla LUT i AutoMotion. A co dla wielu okaże się najważniejsze: wszystkie ustawienia są na wyciągnięcie ręki, intuicyjne i... po prostu mamy do nich dostęp, nie zostawiając wszystkiego w automacie — jak w domyślnej, systemowej aplikacji. Ponadto użytkownicy Kino mogą zmienić nie tylko rozdzielczość nagrywanego wideo, ale także framerate czy kodowanie. Opcji jest od groma! Wisienką na torcie jest opcja bezpośredniego nagrywania do aplikacji Pliki, a nie Zdjęcia — by później łatwiej i bardziej efektywnie zarządzać całym projektem.

Kino dostępne jest w AppStore za 49,99 zł. Dużo? No sporo — ale to cena promocyjna, która potrwa jeszcze przez kilka dni. Później regularna cena będzie dwukrotnie większa. Warto jednak mieć na uwadze, że nie ma tam żadnych ukrytych opłat wewnątrz aplikacji ani abonamentów. A patrząc na poprzedni projekt twórców i jak przez lata jest prężnie rozwijany — myślę, że będzie to inwestycja której nie pożałujemy.