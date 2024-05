Porsche 911 GTS mocniejsze dzięki hybrydzie

Projektanci Porsche 911 mają chyba najgorszą pracę na świecie, bo jak można zmieniać wygląd kultowego samochodu tak, aby nie zepsuć jego rozpoznawalności? Wygląda jednak na to, że tym razem ponownie im się udało, a to dlatego, że najnowszy model to tylko lifting generacji 992, w którym skupiono się głównie na modyfikacji przedniego i tylnego zderzaka. Na froncie pojawiły się nowe, aktywne klapy, które regulują strumień powietrza w zależności od potrzeb systemu chłodzenia oraz docisku aerodynamicznego. Z tyłu zmiany też są raczej kosmetyczne i sprowadzają się do mniejszej liczby żeber na pokrywie silnika oraz nieco zmodyfikowanych światłach dających efekt trójwymiarowości.

Znacznie więcej dzieje się natomiast pod maską, gdzie znalazły się nowe jednostki napędowe. Bazowa to trzylitrowy, turbodoładowany bokser, który rozwija obecnie moc 394 KM oraz 450 Nm momentu obrotowego. Pozwala to na osiągnięcie pierwszej setki po 4,1 sekundy oraz prędkość maksymalną na poziomie 294 km/h. Znacznie ciekawsza wydaje się jednak wersja 911 GTS, która zyskała znacznie bardziej zaawansowany napęd. Sercem tej jednostki jest oczywiście sześciocylindrowy bokser, ale tym razem o pojemności 3.6 litra, a wspomagany jest nie przez jeden, a aż przez dwa silniki elektryczne. Pierwszy z nich o mocy 15 KM pełni rolę alternatora i napędza również w początkowej fazie pojedynczą turbosprężarkę, co sprawia, że odpowiedź na gaz jest praktycznie natychmiastowa.

Drugi o mocy 54 KM i momencie obrotowym 150 Nm zamontowany jest w automatycznej, ośmiobiegowej skrzyni PDK i wspomaga silnik spalinowy w całym zakresie obrotów. Finalnie nowe Porsche 911 GTS może pochwalić się mocą 541 KM oraz momentem obrotowym rzędu 610 Nm, co przekłada się na sprint do 100 km/h w czasie 3 sekund oraz prędkość maksymalną na poziomie 312 km/h. Zanim jednak zaczniecie krytykować hybrydowy napęd, warto dodać, że bateria ma pojemność tylko 1.9 kWh, dzięki czemu waga nowej wersji 911 GTS wzrosła tylko o 50 kg w porównaniu do poprzednika. Niestety wzrosła również cena i to całkiem solidnie. Za bazową wersję nowego 911 trzeba zapłacić 643 tys. złotych, a model 911 GTS startuje od kwoty 854 tys. złotych.

Porsche 911 już całkowicie cyfrowe

Dla purystów sporym zawodem będzie pewnie też całkowita rezygnacja z analogowych zegarów. W nowym 911 mamy już tylko opcję cyfrowego kokpitu wyświetlanego na ekranie o przekątnej 12, 6 cala. Zniknął też kluczyk, ale auto nadal odpala się przyciskiem po lewej stronie kierownicy. Nowe są także multimedia, które tym razem jeszcze mocniej integrują się z rozwiązaniem Apple Car Play. Nie jest to jeszcze interfejs nowej generacji, który Apple zapowiadało kilka lat temu, ale informacje z telefonu mogą być wyświetlane na ekranie przed kierowcą. Pojawiło się także wsparcie dla Android Auto, a w trakcie postoju będzie możliwe korzystanie z usług streamingowych. Miły dodatek, ale ten samochód został chyba jednak stworzony do jeżdżenia... ;-).