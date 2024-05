Samsung szykuje sztuczną inteligencję dla zegarków. Po co?

Sztuczna inteligencja w służbie zdrowia

Inteligentne zegarki są już dzisiaj praktycznie powszechne. Królują głównie dwie marki - Apple oraz Samsung, choć wśród sportowców większą estymą cieszą się produkty Garmina. Po latach marazmu wygląda jednak na to, że zegarki z Wear OS mogą wreszcie wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów. Bliższa współpraca Google oraz Samsunga sprawiła, że teraz aktualizacje systemu Wear OS będą pojawiały się regularnie, a to będzie wiązało się z dostępnością nowych funkcji. Taki pakiet Samsung zapowiedział właśnie dla aktualizacji One UI 6 Watch, która powinna trafić na obecne i nowe modele Galaxy Watcha.

Samsung zamierza wprowadzić szereg nowych funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję, które na bazie analizy podstawowych parametrów zdrowotnych, będą pomagały lepiej zrozumieć użytkownikom jak się czują. Dzięki temu zegarek ma dać lepszy wgląd w nasze samopoczucie, a pewnie integralną częścią tego systemu stanie się również Galaxy Ring. Wśród nowych funkcji jaki pojawią się w One UI 6 Watch wymienia się między innym wskaźnik Energy Score. Będzie to sumaryczna analiza naszej aktywności, jakości snu oraz tętna, która ma pokazać poziom zmęczenia. Wygląda mi to trochę jak wskaźnik Body Battery dostępny w produktach Garmina.

Galaxy Watch ma też częściej dawać wskazówki co robić aby osiągnąć swoje cele i będzie motywował do większej aktywności. Samsung obiecuje również bardziej rozbudowaną analizę snu, a w jej ramach informacje o naszym tętnie, oddychaniu, częstotliwości ruchów czy czasie zasypiania. Wygląda też na to, Samsung AI będzie sugerowało na bazie naszych aktywności odpowiednie treningi i cele jakie możemy osiągnąć. Pojawi się też specjalny tryb "Race" wykorzystywany np. podczas biegania, który pomoże nam porównać aktualne tempo z naszymi najlepszymi biegami. Wreszcie mają pojawić się również opcje pomiary wydolności oraz mocy, czyli ponownie funkcje dostępne w sportowych zegarkach Garmina. Wersja beta nowego oprogramowania ma pojawić się już w czerwcu.

źródło: 9to5Google