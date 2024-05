We wrześniu ubiegłego roku do użytkowników trafił iOS 17. Nie był to rewolucyjny system i Apple zajęło sporo czasu, by wprowadzono do niego wszystkie obiecane funkcje. Wraz z premierą tego systemu zaczęły się pierwsze plotki i przecieki na temat jego następcy – iOS 18. Te mówiły, że nie przyniesie on rewolucji i będzie jedynie mniejszą aktualizacją skupiającą się na optymalizacji. W ostatnich tygodniach mamy jednak zupełnie inną narrację. Z Apple płyną bowiem przecieki wskazujące, że będziemy mieć do czynienia z jedną z najważniejszych wersji systemu od wielu lat. A wszystko za sprawą Sztucznej Inteligencji i tego, co zaoferuje w iOS 18. I wygląda na to, że dzięki nowym funkcjom AI, iPhone ma szanse prześcignąć to, co w swoich smartfonach oferuje konkurencja.

O tym, że Apple chce w iOS 18 wprowadzić funkcje wykorzystujące AI wiemy od jakiegoś czasu. Amerykańskiemu gigantowi ma w tym pomóc partnerstwo z Open AI. Jak informuje Mark Gurman w ramach najnowszego newslettera "Power On" publikowanego na stronach serwisu Bloomberg, nowa wersja systemu będzie oferować szereg rozwiązań dzięki którym korzystanie z iPhone'a i systemowych aplikacji ma być wygodniejsze. Czego możemy się spodziewać? To między innymi:

Retusz zdjęć z wykorzystaniem AI

Transkrypcja notatek głosowych

Rekomendowane odpowiedzi na e-maile i wiadomości

Automatycznie generowane emoji na podstawie treści wiadomości użytkownika

Ulepszone wyszukiwanie w Safari

Szybsze i bardziej niezawodne wyszukiwanie w Spotlight

Bardziej naturalne interakcje z Siri i bardziej zaawansowany asystent dla Apple Watch

Inteligentne podsumowania pominiętych/przegapionych powiadomień, wiadomości, stron internetowych, artykułów, dokumentów, notatek i innych.

Wsparcie dla narzędzi deweloperskich Xcode

Jednak sztuczna inteligencja to nie wszystko, nad czym mają pracować programiści Apple przygotowujący iOS 18. Kilkanaście dni temu poznaliśmy pierwsze szczegóły związane z nowymi opcjami dostępności, które do użytkowników trafią tej jesieni – czyli w momencie premiery najnowszej wersji systemu operacyjnego dla iPhone'a. Z okazji Światowego Dnia Świadomości Dostępności, firma zaprezentowała szereg rozwiązań, wśród których znalazły się m.in. Eye Tracking, które umożliwi osobom z niepełnosprawnościami fizycznymi sterowanie iPadem lub iPhonem za pomocą oczu. Będzie też Music Haptics, które pozwoli użytkownikom głuchym i niedosłyszącym na nowy sposób odczuwania muzyki dzięki wibracjom w iPhonie.

iOS 18 zapowiada się interesująco. Co wiemy o systemie?

Pojawi się także funkcja Vocal Shortcuts, umożliwiająca wykonywanie zadań poprzez generowanie specjalnych dźwięków. Ciekawostką będzie również rozwiązanie, które ma pomóc ograniczyć lub wyeliminować chorobę lokomocyjną przy korzystaniu z urządzenia mobilnego. Vehicle Motion Cues będzie działało w taki sposób, że kropki wyświetlane na krawędzi ekranu pomogą złagodzić konflikt sensoryczny, nie przeszkadzając przy tym użytkownikowi w skupieniu się na głównej treści.

Od kilku tygodni wiemy również, że Apple chce zmienić wygląd samego interfejsu, który może być zbliżony do tego, co obecnie wykorzystywane jest w systemie visionOS. Przezroczyste kafle, zaokrąglenia i nowe ikony. Mark Gurman z Bloomberga dodaje teraz, że firma pozwoli w końcu na dowolne rozlokowywanie ikon na ekranie początkowym. Co więcej, mamy mieć możliwość zmiany kolorystyki samych ikon, bez konieczności sięgania po skróty pozwalające na zmianę ich wyglądu.

Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się już za kilkanaście dni. 10 czerwca rozpoczyna się WWDC – coroczna konferencja, na której Apple prezentuje nowości w kontekście oprogramowania i systemów operacyjnych. To tu pokazany zostanie iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18, czy visionOS 2. Niewykluczone też, że w ramach otwierającej WWDC prezentacji, pokazane zostaną nowe komputery z układem Apple M4 na pokładzie.