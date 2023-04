Rynek komputerów osobistych przeżywa spory kryzys i na tym etapie widać to już we wszystkich segmentach. Już w 4 kwartale 2022 mówiliśmy, że ze względu na słabą sprzedaż firmy rozważają cięcia i grupowe zwolnienia, gdzie świetnym przykładem była tu firma HP, która planowała zwolnienie aż 6 tysięcy osób. W takich wypadkach zazwyczaj jednym z wyjątków jest Apple, które często na przekór trendom potrafi zachować wysoką sprzedaż ze względu na kultowy w niektórych kręgach status swoich produktów. Tak było chociażby na rynku telefonów, gdzie Apple odzyskało rolę lidera, nawet jeżeli w ujęciu globalnym sprzedaż telefonów ogólnie mocno poszła w dół. W przypadku komputerów jednak nie jest aż tak różowo.

Sprzedaż komputerów przenośnych Apple w dół o ponad 40 proc.

Jak podaje DigitalTrends, pierwszy kwartał 2023 roku nie był dla firmy udany. W poprzednich trzech miesiącach firma wysłała do sklepów 4.1 mln urządzeń, co oczywiście jest wynikiem wartym uznania, do czego jeszcze wrócimy. Jednak jeżeli pomyślimy, że 12 miesięcy wcześniej Apple sprzedało 6,9 mln komputerów, zaczyna nam się rysować dosyć nieciekawy dla kalifornijskiej firmy scenariusz. Wychodzi bowiem na to, że w ciągu 12 miesięcy sprzedaż spadła aż o 40,5 proc.

W związku z tym spadł też udział Apple w ogólnej sprzedaży komputerów. W pierwszym kwartale 2022 było to 8,6 proc., podczas gdy teraz jest to już "tylko" 7,3 proc.

Oczywiście nie oznacza to, że tylko Apple odnotowało spadek sprzedaży. Dla przykładu lider rynku PC, Lenovo, zanotowało spadek o 30 proc. i posiada obecnie 12.7 proc. Podobnie z Dellem, gdzie firma odnotowała spadek o 31 proc. Są to jednak dużo mniejsze wahania przy większym wolumenie sprzedaży niż w przypadku Apple.

Powodów takiej sytuacji może być kilka. Do tej pory spadki na rynku PC przypisywane były post pandemicznym wahaniom, kiedy w latach 2020-2021 wiele ludzi kupiło komputery by pracować z domu i kiedy wrócili do biur, naturalnie zapotrzebowanie gwałtownie spadło. W tym wypadku powodem spadku są raczej inflacja i niepewności rynkowe, których doświadczają kupujący w każdym zakątku świata. Komputery Apple to zazwyczaj najdroższa oferta na rynku, mająca jednocześnie świetną wydajność dzięki procesorom M1 i M2. Możemy więc obserwować efekt tego, że tych komputerów nie trzeba wymieniać tak często.

Nawet Macbook Air z M1 to dziś wydatek prawie 6000 zł, podczas gdy podstawowy Dell Inspiron kosztuje połowę tego. Oczywiście, cena to tylko część układanki. iPhone'y przez lata były najdroższymi smartfonami na rynku a i tak w Stanach dały radę zgarnąć ponad połowę ogólnej sprzedaży urządzeń. Niemniej, w tym roku spodziewamy się zaprezentowania kolejnej inkarnacji procesora z serii M i kolejnych laptopów, które mogą zachęcić klientów do zmiany swojego sprzętu.

Źródło