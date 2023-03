Najlepiej sprzedające się smartfony to zawsze gorący temat. Obecnie rynek jest dosłownie zalany rozmaitymi modelami, które pojawiają się jak grzyby po deszczu. I prawdopodobnie w rankingach takich jak ten kompletnie nie pomagają firmom przebić się i wbić na sam szczyt. Bo zakładam, że gdyby analogiczny ranking posegregowany był wyłącznie firmami, sytuacja mogłaby wyglądać nieco inaczej. A tak — jak wynika z danych Counterpoint Research, smartfony Apple nie mają sobie równych.

Apple iPhone 13 był najlepiej sprzedającym się smartfonem w 2022 roku, przyczyniając się do 28% sprzedaży iPhone'ów. Był to najlepiej sprzedający się smartfon na głównych rynkach, takich jak Chiny, USA, Wielka Brytania, Niemcy i Francja. Ponadto iPhone 13 pozostał numerem jeden wśród smartfonów w każdym miesiącu od premiery we wrześniu 2021 roku do sierpnia 2022 roku. Obniżki cen po premierze serii iPhone 14 jeszcze bardziej napędzały wolumeny iPhone'a 13 na rynkach rozwijających się. Sprzedaż iPhone'a 13 była dwa razy większa niż sprzedaż iPhone'a 13 Pro Max, drugiego najlepiej sprzedającego się smartfona w 2022 roku.

— czytamy w ich publikacji. Co ciekawe — po premierze ostatnich modeli jesteśmy świadkami sytuacji, w której to nie mniejsze, a większe warianty zdominowały sprzedaż modeli Pro. Ubiegła jesień należała bowiem do nich — co przy cenie startującej od 7199 zł jest... nie powiem, sporym zaskoczeniem.

Po raz pierwszy wariant Pro Max serii iPhone'a napędził więcej wolumenu niż jego modele Pro i bazowe w 2022 roku. Dzięki temu iPhone 14 Pro Max zajął trzecie miejsce na liście w 2022 roku. Był to najlepiej sprzedający się model smartfona we wrześniu, październiku i listopadzie 2022 roku. Sprzedaż iPhone'a 14 Pro Max była prowadzona przez early adopterów i tych, którzy uaktualniają do wyższego wariantu iPhone'a.

No dobrze, a jak zatem prezentuje się cała lista najlepiej sprzedających się smartfonów 2022 z podziałem na modele?

iPhone 13 – 5% iPhone 13 Pro Max – 2.6% iPhone 14 Pro Max – 1.7% Samsung Galaxy A13 – 1.6% iPhone 13 Pro – 1.6% iPhone 12 – 1.5% iPhone 14 – 1.4% iPhone 14 Pro – 1.2% iPhone SE (2022) – 1.1% Galaxy A03 – 1.1%

Jak widać: 8/10 modeli to iPhone'y — a pomiędzy nimi znalazło się miejsce wyłącznie dla dwóch modeli Samsunga — Galaxy A13 oraz Galaxy A03. Co ciekawe, nie załapały się tam topowe modele Samsunga, ani też lubiane i popularne smartfony firm mających w ofercie sporo tańszych modeli — jak Xiaomi czy Realme. To żadna tajemnica, że firmy te mają swoich ulubieńców. Nie zmienia to jednak faktu, że na największych i najważniejszych z punktu widzenia producenta rynkach iPhone 13 był nie do pobicia.

Ze smutkiem jednak patrzę na powyższą listę, bowiem — zgodnie z oczekiwaniami zresztą — zabrakło na niej iPhone 13 Mini. Maluszka który zniknął z oferty giganta z Cupertino... prawdopodobnie bezpowrotnie. A szkoda — bo czekałem na jego wersję z ekranem oferującym odświeżanie 120hz i kilkoma innymi sztuczkami znanymi z droższego rodzeństwa.