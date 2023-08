Nie śledź Tima Cooka na Instagramie. To nie on, o czym nie wiedzą nawet szychy z Apple

Kilka tygodni temu na Instagramie pojawiło się poważnie wyglądające konto, którego właściciel twierdził że jest Timem Cookiem. Niespodzianka, to nie było oficjalne konto CEO Apple.

Tim Cook jako CEO Apple oceniany jest... różnie. Jedni przekąśnie nazywają go chciwym księgowym, który z wizjonerstwem poprzednika nie ma nic wspólnego. Inni z podziwem patrzą, jak mimo nieprzychylnych komentarzy pomnaża on majątek Apple i chłodne kalkulacje przynoszą gigantowi z Cupertino sukcesy. Kilka tygodni temu głośno robiło się o tym, że Phil Schiller dołączył do szaleństwa social mediów — i dorobił się konta zarówno na Instagramie, jak i Threads. Sporo prezesów i wysoko postawionych w Apple osób od dawna jest obecnych w społecznościówkach. Tim Cook obecny jest na X (dawniej: Twitterze), a ostatnio głośno zrobiło się o jego obecności również na Instagramie.

Jeżeli chcielibyście śledzić CEO Apple w najbardziej wizualnej społecznościówce świata, to nie mam dla was dobrych wiadomości. Próżno go tam szukać, konto które można spotkać jest... fałszywe. Ale nie wszyscy o tym wiedzą.

Tim Cook na Instagramie? Nic z tych rzeczy

Kilka dni temu na Instagramie pojawiło się konto Tima Cooka na Instagramie. Albo inaczej: konto, które twierdziło, że należy do CEO Apple. W praktyce bowiem było... fałszywe i nie miało z ulubionym księgowym tłumów nic wspólnego. W chwili publikacji tego tekstu @tim.d.cook już zostało zablokowane, niemniej tym łatwiej było się na nie nabrać, że śledzili je również wysoko postawieni w Apple ludzie je śledzili. Wśród nich Lisa Jackson i Alan Dye.

Nie jest to pierwsza ani pewnie też ostatnia taka sytuacja. Stąd też znaczki weryfikacyjne dla osób publicznych i marek mają takie znaczenie. Tym bardziej dla profili jak ten, który był prowadzony wzorowo i dość... wiarygodnie. Informacje o konkursach fotograficznych i poważnie wyglądające, profesjonalnie przygotowane, wpisy mogły zmylić każdego. I zrobiły to skutecznie.