Apple kończy ze skórzanymi etui do iPhone. Wiemy co je zastąpi

Kilka dni temu po raz pierwszy usłyszeliśmy, że Apple w tym roku miałoby nie oferować swoich etui do smartfonów w wariancie skórzanym. Moja pierwsza myśl: nareszcie! Jeżeli mieliście z nimi kiedykolwiek styczność, to prawdopodobnie wiecie że prezentują się one po kilku miesiącach użytkowania. Taka już charakterystyka materiału... i choć wiem że dla wielu ma to swój klimat, to sam należę do tych, do których ta estetyka przemawia.

Ale jak wiadomo: coś musi je zastąpić. Na ten moment w ofercie Apple naturalne, skórzane, etui pozostają najdroższymi. A każdorazowo w wynikach finansowych widać, że akcesoria to może nie największe, ale stałe i regularne źródełko przypływu gotówki dla giganta z Cupertino. Naturalnym więc jest, że coś musi je zastąpić. I według ostatnich przecieków, zastąpią je analogiczne etui, jednak będą one wykonane z innego materiału.

Apple postawi na wegańskie alternatywy

Jak informują zasłużeni w świecie nowości Apple tzw. leakerzy, w tegorocznej kolekcji obudów do iPhone'a te wykonane z włoskiej skóry mają zastąpić wegańskie alternatywy. Ekologiczne, wykonane z poszanowaniem dobra i zdrowia zwierząt. Dyskusja dotycząca wykorzystywania zwierzęcej skóry przy produkcji akcesoriów od lat jest szeroko komentowana — ma od groma przeciwników. Najważniejszymi argumentami są te dotyczące etyki. Pozyskiwanie skóry wymaga śmierci zwierząt, nierzadko w ogromnym cierpieniu.

Wegańskie alternatywy mają być równie efektowne pod względem wyglądu, jednak ich produkcja ma nie być obkupiona cierpieniem żywych istot. Mimo zmiany materiałów, nie liczyłbym jednak na to, że będą one tańsze. Obecnie w sklepie Apple za skórzane etui do iPhone 14 Pro trzeba zapłacić 349 złotych. Patrząc jednak jak firma z każdym rokiem winduje ceny, myślę że dobrą wiadomością byłaby ta, iż nowe akcesoria nie zdrożeją. Choć mówi się, że ceny nowych iPhone'ów mają być wyższe na całym świecie — także w Stanach Zjednoczonych (dla przypomnienia: w ubiegłym roku największy Apple oszczędziło podwyżki największemu rynkowi).

Wegańska skóra idealnie wpisze się w narrację Apple

Apple od dawna akcentuje, jak bardzo jest ekologiczne i ile robi dla dobra Matki Ziemi i jej mieszkańców. Dlatego zamiana zwierzęcej skóry na tę wegańską wydaje się naturalnym krokiem, który gigant powinien był podjąć już dawno temu. Ale nigdy nie jest za późno na zmianę — i wprowadzenie nowych produktów z marketingową pompą. Bo nie mam najmniejszych wątpliwości, że jeżeli te informacje się potwierdzą, na wrześniowej konferencji akcesoriom z wegańskiej skóry zostanie poświęcony specjalny segment. Pytanie tylko co z tymi, które już teraz dostępne są w sklepiku giganta z Cupertino: doczekają się nowych, wegańskich, wariantów, znikną z oferty, a może... w okresie przejściowym będą koegzystować?