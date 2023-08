Nowe Macbooki późną jesienią. Kiedy zadebiutują laptopy z M3?

Apple po tym jak wystartowało z własną linią procesorów, postanowiło dostosować też harmonogram odświeżania swoich produktów. I podobnie jak smartfony, nowe komputery firma serwuje nam ostatnio co rok. Jako że nareszcie jest to generacja urządzeń niezwykle udanych, użytkownicy niechętnie przesiadają się na nowszy model. Bo i po co, skoro ich obecne działają perfekcyjnie?

Ale firmie spodobał się ten cykl wydawniczy i regularnie serwuje nam nowe komputery. Kiedy możemy spodziewać się zatem odświeżonych Macbooków Pro oraz Macbooków Air?

Macbooki z M3 nie wcześniej, niż w październiku

Początek września zawsze należy do konferencji Apple — ale tej, poświęconej iPhone'owi. Już za kilka tygodni mamy poznać oficjalnie iPhone 15. A co z komputerami? Według Marka Gurmana, na nie poczekamy kilka tygodni dłużej. I premiery możemy spodziewać się nie wcześniej, niż w październiku.

Struktura wydarzenia, jak mi powiedziano, będzie zgodna z premierą iPhone'a 14: Nagrane wcześniej wideo zostanie pokazane online (...). W październiku odbędzie się również kolejna premiera - prawdopodobnie pierwszych komputerów Mac M3 - ale nie jest jasne, czy będzie to oficjalne wydarzenie.

Według analityka, istnieje spora szansa że Apple wprowadzi nowe komputery na rynek bez hucznej zapowiedzi. Po prostu ogłosi je i doda do sklepu, bez konferencji i należytej pompy. W historii widzieliśmy już takie sytuacje (chociażby w ubiegłym roku). Niemniej często też Apple kilka tygodni po zapowiedzi iPhone'a lubi wystartować z kolejną konferencją gdzie zapowiada komputery i tablety.

A co z układami M3 Pro, M3 Max i M3 Ultra? Tych spodziewamy się dopiero w przyszłości — na początku przyszłego roku, w komputerach Macbook Pro, Mac Studio oraz Mac Pro.