Co Apple pokaże w przyszłym tygodniu? Nie ma zaskoczeń

Wrześniowa konferencja Apple, na której zaprezentowano iPhone'a 15, iPhone'a 15 Pro/Pro Max, zegarki Apple Watch Series 9 i Ultra 2 to nie wszystko, co firma przygotowała na tę jesień. Już w najbliższy poniedziałek (a w przypadki Polski - we wtorek) odbędzie się jeszcze jednak prezentacja, którą Apple zapowiedziało w zeszłym tygodniu. Co się na niej pojawi? Oficjalne zapowiedzi zdradzają jedno - będą komputery Mac. Które konkretnie?

Królem zbliżającego się wielkimi krokami wydarzenia będzie procesor Apple M3, które mają napędzać komputery MacBook Pro. Do sprzedaży mają trafić odświeżone modele z 14 i 16-calowym wyświetlaczem, które zadebiutowały na rynku w listopadzie 2021 r., a w styczniu tego roku doczekały się lepszych podzespołów, w tym procesorów Apple M2 Pro i M2 Max. Jesienne odświeżenie ma przynieść w tych wariantach procesor M3 Pro i M3 Max oraz ekrany wykorzystujące technologię miniLED, dzięki którym mają być bardziej energooszczędne.

Bohaterem nowej konferencji Apple będą MacBooki. Co jeszcze?

Mark Gurman z Bloomberga zwraca też uwagę na jeszcze jeden model MacBooka Pro, który ma być kontynuacją 13-calowej serii. Ma by zasilany przez procesor M3 i znaleźć zainteresowanie wśród użytkowników, którzy oczekują nieco lepszych rozwiązań niż MacBook Air, ale nie mają aż tak dużego budżetu, by rzucać się na 14 lub 16 calowe Pro. Gurman stoi jednak na stanowisku, że tego komputera nie zobaczymy na nadchodzącym wydarzeniu. Jego premiera ma odbyć się dopiero w przyszłym roku. Tak też ma być w przypadku nowych modeli MacBooków Air - tych 13 i 15-calowych, które zostały zaprezentowane w tym roku w ramach konferencji WWDC. Wersje z procesorami M3 do sklepów trafią w 2024 r. Podobnie jest z komputerami Mac mini, Mac Pro oraz Mac Studio. Modele te na nowe podzespoły muszą poczekać do przyszłego roku.

Wiele wskazuje na to, że na najbliższej prezentacji pokazane zostaną nowe komputery z serii iMac, które na odświeżenie czekają już kilka lat. Apple w swojej ofercie wciąż sprzedaje te stacjonarne modele z procesorem M1. Nowe wersje doczekają się pełnego odświeżenia podzespołów z zachowaniem dotychczasowe wyglądu - niewykluczone jednak, że pojawią się inne wersje kolorystyczne. Oprócz procesorów Apple M3, nowy iMac wspierać ma łączność Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3.

W tym roku zobaczymy za to szereg odświeżonych akcesoriów z logo nadgryzionego jabłka, do których zawita port USB - Apple oficjalnie pożegnało się ze złączem Lightning i naturalne wydaje się, że czas na aktualizację urządzeń peryferyjnych. Choć nic nie wskazuje by w sklepach pojawiły się zupełnie nowe akcesoria, tak myszka Magic Mouse, gładzik Magic Trackpad i klawiatura Magic Keyboard wyposażona w czytnik Touch ID otrzymają nowe wersje z portem USB-C. Apple pracuje też nad odświeżeniem linii słuchawek AirPods, ale ich premiera odbędzie się dopiero w przyszłym roku.