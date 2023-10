W iOS 17.2 jest więcej nowości niż w iOS 17. Pierwsza beta już dostępna

Dwa dni temu Apple udostępniło iOS 17.1 - nową wersję oprogramowania dla iPhone'ów wprowadzającą kilka nowych funkcji i jeszcze więcej poprawek i optymalizacji. W ramach aktualizacji usprawniono działanie AirDrop i trybu czuwania i wprowadzono kilka dodatkowych narzędzi do apki Muzyka. Tyle i aż tyle. Wygląda na to, że nieco więcej pojawi się w iOS 17.2, które właśnie otrzymało swoją pierwszą wersję beta. I trzeba przyznać, że nowości jest znacznie więcej, niż mogliśmy się spodziewać. Podsumujmy.

iOS 17.2. Co nowego?

Największą nowością iOS 17.2 jest obecność aplikacji Dziennik. Dziennik to nowa aplikacja na iPhonie, która ułatwia użytkownikom refleksję nad codziennością i utrwalanie ważnych chwil. Do notowania przemyśleń motywują spersonalizowane sugestie. Są one inteligentnie generowane na podstawie ostatniej aktywności użytkownika, w tym m.in. zdjęć, osób, miejsc czy treningów. Pomagają rozpocząć wpis, a regularne powiadomienia ułatwiają wyrobienie nawyku prowadzenia dziennika. Na ten moment apka będzie dostępna na iOS - a co z innymi systemami? Wygląda na to, że posiadacze iPadów i komputerów Mac jej nie dostaną.

Jednak apka Dziennik, to nie wszystko, co oferuje iOS 17.2. Przy zapowiedzi nowej wersji systemu Apple chwaliło się, że iOS 17 pozwoli tworzyć wspólne listy w ramach usługi Apple Music. Coś, z czego od dawna korzystają subskrybenci Spotify, w końcu trafia do usługi Apple - jednak nie udało się z tym na premierę. Dopiero iOS 17.2 udostępnia tę funkcję. Inną nowością w aplikacji Muzyka jest playlista z polubionymi wcześniej utworami - zbierane wszystkie w jednym miejscu mogą być odsłuchiwane z poziomu jednej listy.

iOS 17 wprowadził też nowe naklejki - także takie, które można tworzyć samemu. W iOS 17.2 pojawia się funkcja wykorzystywania ich do reagowania na wiadomości - tak jak ma to miejsce w przypadku emoji. A skoro jesteśmy przy Wiadomościach, to w ustawieniach iCloud można wygodniej zarządzać wiadomościami przechowywanymi i synchronizowanymi w chmurze. Jest też coś dla posiadaczy iPhone'ów 15 Pro wyposażonych w przycisk czynności, do którego można przypisać różne funkcje. W iOS 17.2 może on wywoływać tłumacza, który pozwala na słuchanie rozmowy w różnych językach i tłumaczenia jej w czasie rzeczywistym.

Jest tego naprawdę sporo, a to wciąż dopiero pierwsza beta iOS 17.2. Czy w kolejnych tygodniach pojawią się nowe? Przekonamy się niedługo.

Aktualizacja iOS 17.2 beta 1 już dostępna. Jak zainstalować?

Zainteresowani? Aktualizacja beta czeka już na zainstalowanie w ustawieniach kompatybilnych iPhone'ów. Co ważne, nie trzeba już płacenia za dostęp do Apple Developer Program. Jedyne, co trzeba zrobić, to zalogowanie się w serwisie Apple Developer kontem Apple ID. Na tym etapie nie jest wymagane uiszczanie opłaty w wysokości 429 zł rocznie dającej dostęp do Apple Developer Program - płatnego konta deweloperskiego pozwalającego m.in. na dystrybucję aplikacji i gier w sklepie App Store. Gdy na iPhone'a logujemy się tym samym kontem, w ustawieniach telefonu, w zakładce Ogólne > Uaktualnienia pojawi się nowa opcja Uaktualnienia beta. Wybierając ją, mamy możliwość wskazania, którą wersję beta chcemy zainstalować. Na liście znajdziemy iOS 17 Developer Beta - pierwszą betę iOS 17.2, którą Apple udostępniło wczoraj.