Matematyka to koszmar polskich uczniów. Technologia im pomoże?

Matematyka i pozostałe nauki ścisłe należą do czołówki nielubianych przez polskich uczniów przedmiotów. Dlaczego właśnie tak się dzieje? W jaki sposób przekonać ich do tego, że warto nauczyć się liczyć? W odnalezieniu odpowiedzi na te pytania pomoże sztuczna inteligencja.

Dane, które poniżej przedstawiamy zostały zebrane przez twórców EduNav. To platforma internetowa służąca do nauki matematyki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Jednym z modułów platformy jest test predyspozycji matematycznych i to na jego wynikach skupimy się w niniejszym materiale. Jak nie trudno się domyślić, wcale nie napawają optymizmem, a wręcz przeciwnie. Czy nauczanie matematyki w polskich szkołach wymaga gruntownej reformy? W świetle wyników z EduNav to pytanie retoryczne. Zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę skalę problemu.

Lekcje matematyki w oczach polskich uczniów: wszystko co najgorsze

Jak czytamy w komunikacie prasowym EduNav, aż 76% uczniów polskich szkół kojarzy matematykę z tak negatywnymi odczuciami, jak znudzenie, zniechęcenie, stres, rezygnacja i wysiłek. To właśnie z tego powodu aż 60% uczniów ocenia swoje kompetencje matematyczne nisko albo bardzo nisko. W skali 1-5 najczęściej oceniają je w przedziale 1-3. Co gorsza, połowa uczniów, gdy tylko napotka trudności z rozwiązaniem danego zadania, denerwuje się i traci skupienie. Gdzie szuka pomocy? Przede wszystkim u kolegów i w internecie. Niestety są też tacy, którzy po prostu odpuszczają.

Być może jeszcze większym problemem, obok samej niechęci do matematyki, jest brak motywacji do jej opanowania. Spośród uczniów, którzy rozwiązali test predyspozycji matematycznych jedynie na 4,6% problemy z rozwiązaniem danego zadania działają mobilizująco i motywująco.

Matematyka powinna zniknąć z matury? To nie rozwiązanie

Bardzo duży problem z kompetencjami matematycznymi u polskich uczniów dostrzegły również odpowiednie organy państwowe. W 2019 roku Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się do Ministra Edukacji Narodowej z druzgocącym raportem dotyczącym właśnie nauczania matematyki. Zasugerowano wręcz, że matematyka powinna zniknąć z listy obowiązkowych przedmiotów maturalnych. Do kiedy? Przynajmniej do momentu, gdy podniesie się poziom nauczania tego przedmiotu.

Dlaczego to właśnie system edukacji ma być winny problemowi? Jak zauważył NIK, nawet połowa dzieci rozpoczynających naukę w polskich szkołach wykazuje predyspozycje matematyczne. W wyniku zderzenia ze szkolną rzeczywistością w większości przypadków zanikają one po zaledwie kilku miesiącach nauki.

Co zrobić, by do tego nie dopuścić? Z pewnością rozwiązaniem nie jest obniżeniem wymagań. Poza pilnymi zmianami systemowymi można również szerzej korzystać z dostępnych pomocy naukowych, zwłaszcza tych wykorzystujących nowe technologie.

Jak sztuczna inteligencja może pomóc w nauczaniu matematyki?

Pierwszym krokiem w walce z problemami w uczeniu się matematyki jest ich właściwa diagnoza. Pomóc w jej postawieniu może właśnie wspomniany test predyspozycji matematycznych, który można bezpłatnie rozwiązać na stronie EduNav. Dzięki temu platforma, przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, zaproponuje spersonalizowany program nauki i dostarczy pakiet przydatnych narzędzi, również służących monitorowaniu postępów.

Na tej samej stronie internetowej można również wziąć udział w ogólnopolskim badaniu Co sądzisz o matematyce? Za udział w nim otrzymuje się atrakcyjne upominki, w tym darmowy dostęp do platformy EduNav do końca roku czy e-booka zawierającego cenne rady przydatne w walce z lękiem matematycznym.

Źródło: informacja prasowa