Apple odświeży ofertę słuchawek AirPods. Warto będzie czekać?

Słuchawki AirPods od Apple nie są najtańszymi na rynku. Ani najlepszymi na rynku. Ale jednocześnie też dla wszystkich korzystających z więcej niż jednego sprzętu Apple okazują się absolutnie najcelniejszym wyborem jakiego można dokonać w temacie tego typu akcesoriów. I szczerze mówiąc: po latach wzbraniania się przed nimi, sam się poddałem i przepadłem bez reszty. I mimo że AirPodsy mogą nie być najlepszymi słuchawkami na rynku pod względem jakości oferowanego dźwięku, to bez wątpienia są najlepszymi słuchawkami jakie miałem. Zwłaszcza jako użytkownik na co dzień sięgający zarówno po smartfon, tablet jak i komputer producenta.

Kilka tygodni temu jeden z ich modeli, AirPods Pro 2. generacji, doczekał się odświeżenia. Zmiany jednak były raczej kosmetyczne: słuchawki doczekały się lepszej odporności na kurz, a w etui zmienił się port ładowania. Podobnie jak najnowsze iPhone'y — nie ładujemy ich już za pośrednictwem złącza Lightning, a USB typu C. W przyszłym roku jednak, jak informuje Bloomberg, mielibyśmy doczekać się całego szeregu nowych produktów w tym segmencie od Apple.

Nowe AirPodsy w 2024. Jakich modeli oczekujemy?

Jak informuje Bloomberg, ostatni model słuchawek AirPods (nazwany po prostu AirPods 3) nie był hitem sprzedaży. I to właśnie ta "klapa" ma motywować giganta do stworzenia zupełnie nowych modeli i odświeżenia portfolio. Obecne słuchawki AirPods 3. generacji swoim wyglądem przywodzą na myśl modele Pro. Z tą jednak zasadniczą różnicą, że nie są one dokanałowe, a po prostu douszne. Redakcja serwisu twierdzi, że w 2024 ze sklepów znikną "zwykłe" AirPodsy zarówno drugiej, jak i trzeciej generacji. Zastąpią je dwa nowe warianty słuchawek AirPods 4.

AirPods 4 mają być mieszanką dwóch światów: "zwykłych" AirPodsów 3 oraz AirPods Pro. Próżno tam jednak ma być szukać wymiennych końcówek, jak ma to miejsce w przypadku modeli Pro. Jakie mają być zatem różnice między dwoma modelami? Przede wszystkim dostęp do opcji takich jak redukcja szumów czy opcja wyszukiwania słuchawek:

Apple rozróżni te dwie opcje, oferując redukcję szumów w wyższej wersji. Model ten otrzyma również zaktualizowane etui ładujące, które zawiera głośniki dla alertów Find My, pasujące do obecnych AirPods Pro. Alerty te ułatwiają użytkownikom znalezienie etui, gdy się zgubi.

Źródło: Unsplash @justaguyintech

Poza nowościami w temacie AirPods 4. generacji, Apple miałoby po kilku latach wprowadzić do sprzedaży także nowy model AirPods Max. Czyli swoich nausznych, najdroższych w portfolio słuchawek. Na te jednak mamy poczekać do końca przyszłego roku — i doczekać się w temacie nowych wariantów kolorystycznych oraz opcji ładowania USB-C. Poza tym nie spodziewamy się tam zobaczyć żadnych większych zmian.