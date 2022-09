Najbardziej irytujący błąd występuje podczas korzystania z aplikacji takich jak Instagram, TikTok i Snapchat. Użytkownicy donoszą, że m.in. z najdroższych iPhonów 14 Pro i Pro Max wydobywają się wtedy dziwne, mechaniczne dźwięki, grzechotanie a kamery mają kłopot z autofokusem i ostrością. Pisał już o tym Kacper Cembrowski.

Wygląda na to, że problem nie leżał po stronie aplikacji ale po stronie Appla. Rzecznik firmy przedstawił portalowi Engadget dość lakoniczne oświadczenie w tej sprawie.

„Zdajemy sobie sprawę z problemu, a poprawka zostanie wydana w przyszłym tygodniu”.

To oznacza, że mamy do czynienia z błędem oprogramowania, a nie problemem sprzętowym. Kłopoty występują tylko podczas korzystania z aplikacji innych firm. Własna aplikacja aparatu Apple działa idealnie.

Stanowisko wydał również Snapchat.

„Zajmujemy się już doniesieniami od członków naszej społeczności, którzy alarmują, że kamera w aplikacji Snapchat trzęsie się podczas korzystania z iPhone'a 14. Pracujemy bezpośrednio z Apple nad rozwiązaniem problemu.”

To nie jest jednak jedyny kłopot, z jakim muszą się borykać użytkownicy najnowszych iPhonów. Choć on akurat dotyczy większej grupy, czyli wszystkich którzy zainstalowali już na swoich smartfonach najnowszą, 16 wersję iOS. To problem z kopiowaniem i wklejaniem, o którym pisał Piotr Kurek.

W skrócie: w przypadkowych miejscach iPhone pyta nas czy rzeczywiście chcemy coś wkleić z innej aplikacji. I to za każdym razem. Nie ma możliwości zapisania ustawień, nie ma też jak sprawić, by aplikacje, nawet te wbudowane, nie pytały o to za każdym razem.

Również w tym przypadku Apple poinformowało, że po pierwsze – jest to błąd. A po drugie – zostanie on usunięty w najnowszej aktualizacji.