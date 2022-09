Najtańszy iPhone 14 w ofercie naszych operatorów

U każdego z operatorów wybrałem abonament, w ramach którego dostępny jest iPhone 14 128 GB z najniższą opłatą na start. W sklepie Apple, w elektromarketach i operatorów w ofercie bez abonamentu (za gotówkę i w ratach 0%), smartfon ten kosztuje 5 199,00 zł.

iPhone 14 128 GB w abonamencie Orange

W Orange będzie to abonament Plan 80 za 80 zł miesięcznie - nielitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 120 GB transferu danych.

W tym planie iPhone 14 128 GB kosztuje na start 399,00 zł i później w 24 ratach po 189,00 zł. Razem za sam sprzęt zapłacimy więc tutaj 4 935,00 zł, czyli 264 zł taniej niż w sklepie.

Łączny koszt z abonamentem będziecie mogli sprawdzić w podsumowującej tabelce na koniec wpisu.

iPhone 14 128 GB w abonamencie Play

W abonamencie Play SOLO L za 70 zł miesięcznie (online, w salonie 80 zł) - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 240 GB (pierwsze 12 miesięcy)/120 GB (kolejne 12 miesięcy) transferu danych, smartfon ten na start jest nieco droższy - 499,00 zł, podobnie jak późniejsze 24 raty za niego - 195,84 zł.

Łącznie za sam sprzęt zapłacimy w Play 5 199,16 zł, czyli 1:1 cena sklepowa.

iPhone 14 128 GB w abonamencie Plus

W Plusie sytuacja wyglada nieco odmiennie z dwóch powodów. Operator ten jako jedyny nie różnicuje cen za urządzenia od wybranego abonamentu, z wyjątkiem najtańszego za 35 zł miesięcznie. Tym samym już w planie za 55 zł możemy dobrać smartfona z najniższą opłatą na na start.

Druga kwestia to program Plus WYMIANA, w ramach którego możemy wziąć iPhone 14 w abonamencie i po 24 miesiącach przestać go spłacać, zwrócić go i wybrać kolejny nowszy model. Rozpatrzymy więc tutaj dwie opcje - tak jak u pozostałych operatorów, spłacamy raty przez 24 miesiące i smartfon przechodzi na naszą własność oraz po 24 ratach oddajemy iPhone i bierzemy nowy.

Jeśli chodzi o sam abonament, zawiera on pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 30 GB transferu danych.

W tradycyjnym modelu sprzedaży, za iPhone 14 128 GB na start zapłacimy 499 zł na start i później w 24 ratach po 211,62 zł. Razem zapłacimy więc 5 577,88 zł.

W przypadku programu Plus WYMIANA, opłata na start wynosi również 499,00 zł, a 24 raty 149,99 zł. Razem za tego smartfona zapłacimy 4 098,76 zł, a więc ponad tysiąc złotych taniej niż w sklepie. No, ale pamiętajmy, że to tak naprawdę wynajem i będziemy musieli go zwrócić po dwóch latach.

iPhone 14 128 GB w abonamencie T-Mobile

W T-Mobile abonament L Nielimitowana kosztuje 85 zł miesięcznie i oprócz nielimitowanych rozmów i wiadomości zawiera nielimitowany transfer danych bez żadnych ograniczeń - danych i prędkości.

W planie tym za iPhone 14 128 GB zapłacimy na start 99,00 zł i później w 24 ratach po 200 zł, co za sam sprzęt wyniesie nas po dwóch latach 4 899,00 zł, czyli dokładnie 300 zł taniej niż w sklepie.

Najtańszy iPhone 14 w ofercie operatorów

iPhone 14 128 GB Abonament Opłata na start Rata Liczba rat Razem Orange 80,00 zł 399,00 zł 189,00 zł 24 6 855,00 zł Play 70,00 zł 499,00 zł 195,84 zł 24 6 879,16 zł Plus 55,00 zł 499,00 zł 211,62 zł 24 6 897,88 zł Plus WYMIANA 55,00 zł 499,00 zł 149,99 zł 24 5 418,76 zł T-Mobile 85,00 zł 99,00 zł 200,00 zł 24 6 939,00 zł

Tak więc w ogólnym rozrachunku - licząc koszt zakupu iPhone 14 128 GB razem z abonamentem, najniższy wyjdzie w Orange, oczywiście biorąc pod uwagę opcję wykupienia urządzenia na własność. W Plusie w programie WYMIANIA zapłacimy o prawie 1,5 tys. zł mniej.