Początek jesieni to tradycyjny czas premier Apple. To właśnie co roku, w tym okresie firma prezentuje nowe modele smartfonów iPhone, które trafią do sprzedaży kilka tygodni później. Apple potwierdziło oficjalnie i wysłało zaproszenia do wzięcia udziału w konferencji "California Streaming". Ta odbędzie się we wtorek, 14 września o godzinie 19:00 czasu polskiego na terenie kampusu Apple Park w Cupertino, w stanie Kalifornia. Podobnie, jak kilka poprzednich prezentacji, będzie ona nagrywana wcześniej i udostępniona online.

Na temat iPhone'a 13 wiemy niemal wszystko - a przynajmniej tak myślimy. W sieci od miesięcy pojawiają się przecieki i plotki z linii produkcyjnych samego sprzętu Apple, jak i akcesoriów, które wraz z telefonami zaleją rynki na całym świecie. Wiemy z całą pewnością, że zmienią się aparaty główne - wraz z wyspą i rozmieszczeniem obiektywów. Design samych smartfonów raczej nie ulegnie zmianie, choć wielu czeka na zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie "notcha", który w zestawieniu ze sprzętem konkurencji, swoim wyglądem odstrasza. Niemal pewne jest, że do sprzedaży trafi podstawowy iPhone 13 oraz iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max -- czyli mamy kontynuację zeszłorocznego trendu. Mówi się, że tegoroczny "mini" będzie ostatnim tego typu urządzeniem od Apple.

Jesienna konferencja Apple. iPhone 13 i inne premiery już 14 września

Co jeszcze Apple pokaże na jesiennej konferencji? Niemal pewne jest, że premierze iPhone'a 13 towarzyszyć będzie zapowiedź nowego zegarka Apple Watch. Apple Watch Series 7 zaskoczyć ma nową konstrukcją, dłuższą pracą baterii i lepszymi czujnikami monitorującymi zdrowie i aktywność fizyczną. Niewykluczone, że w przyszłym tygodniu będzie też miała miejsce zapowiedź nowych Apple AirPods. Trzecia generacja bezprzewodowych słuchawek w przeciekach i plotkach pojawia się równie często, co same iPhone'y.

Nie wiadomo jednak czy firma zdecyduje się je pokazać właśnie teraz. Zagraniczne media sugerują, że Apple ma w zanadrzu jeszcze jedną lub dwie jesienno-zimowe konferencje. Na nich pokazane mają być nowe komputery Mac - w tym odświeżone MacBooki Pro z układem M1. Mówi się też o iPadzie mini, który od dłuższego czasu nie może doczekać się znaczących zmian. Być może to właśnie tym premierom towarzyszyć będzie zapowiedź słuchawek.

Konferencję "California Streaming" będziecie mogli oglądać na oficjalnych stronach Apple. Odwiedzajcie też Antyweb, gdzie na bieżąco będziemy informować Was o najciekawszych zapowiedziach, które pojawią się na zbliżającej się prezentacji.