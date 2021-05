Nowe iPady Pro działające pod kontrolą układu Apple M1 — w tym 12,9-calowy z ekranem mini-LED. Odświeżone, 24-calowe komputery iMac z M1 i wyświetlaczem 4,5K Retina. Nowy model przystawki multimedialnej Apple TV 4K z pilotem Apple TV Remote i zupełna nowość w portfolio Apple: niewielkich rozmiarów lokalizatory AirTag pozwalające m.in. odnajdywać z dużą dokładnością zapodziane klucze czy inne cenne przedmioty. Do tego iOS/iPadOS 14,5, watchOS 7.4, macOS 11.3.

Działo się sporo, dziać się będzie nadal — już w przyszłym miesiącu WWDC 2021. Coroczna konferencja dla deweloperów pracujących w środowisku Apple. To na niej pokazane zostaną nowe odsłony systemów operacyjnych napędzających najważniejsze produkty firmy. Niewykluczone, że zaprezentowane zostaną też nowe modele komputerów MacBook Pro z nową generacją procesorów M1 (M1X lub M2).

iPad mini 6. generacji i składany iPhone. Nowe informacje

Na kilka dni przed wiosenną konferencją mówiło się, że Apple zaprezentuje też odświeżonego iPada mini. 6. generacja małego iPada to coś na co czekam z wytęsknieniem, choć kwietniowe przecieki ostudziły mój zapał. Tego modelu na prezentacji zabrakło. Nie oznacza to wcale, że Apple porzuciło pomysł rozwijania i wspierania małego iPada. Nic z tych rzeczy. Ming-Chi Kuo znów dostarcza informacji na temat przyszłych premier sprzętów Apple i tym razem pojawiają się wzmianki na jego temat. Zdaniem analityka, firma zdecydowała się na przesunięcie premiery tego modelu. Ma to być podyktowane opóźnieniami produkcji wyświetlaczy, które trafiają do urządzeń wielu firm na całym świecie.

Jednak dotychczasowe informacje od Kuo na temat iPada mini 6. generacji się nie sprawdziły — nie dość, że tego modelu nie zaprezentowano, to nie będzie pierwszym, który oferować będzie ekran mini-LED. Te trafiły do 12,9-calowego iPada Pro zaprezentowanego w zeszłym miesiącu. Nie wiadomo więc czy jesienne zapowiedzi się potwierdzą.

Wraz z nowymi informacjami od Ming-Chi Kuo powraca temat składanego iPhone’a. Ten pojawiał się w mediach wielokrotnie. Na Antyweb też o nim pisaliśmy — i to wielokrotnie. Kuo sugeruje, że Apple celuje z premierą na 2023 r a wyposażony będzie w 8-calowy, elastyczny wyświetlacz QHD+. W samym 2023 r. do sprzedaży ma trafić 15-20 mln egzemplarzy składanego iPhone’a. Za poszczególne komponenty ekranu odpowiadać ma Samsung, który posiada spore doświadczenie z elastycznymi wyświetlaczami wykorzystywanymi w smartfonach. 2023 r. to jednak czas odległy i sporo może się w temacie składanych smartfonów zmienić.

Apple ma mieć jeszcze w zanadrzu dwie premiery: sprzętową i usługową. Chodzi o nowe modele słuchawek AirPods — tych standardowych, jak i z dopiskiem Pro. Firma ma szykować się do ich oficjalnej prezentacji w najbliższych tygodniach. A towarzyszyć im ma zapowiedź rozszerzonej usługi Apple Music dającej dostęp do rozbudowanego katalogu muzyki dostępnej w bezstratnej jakości.