Tradycyjnie, jak co roku, na kilka dni przed WWDC Apple prezentuje finalistów Design Awards, którzy powalczą o statuetkę najlepiej zaprojektowanej aplikacji/gry dostępnej w App Store - bez względu na platformę, na którą trafi. W tym roku kategorii jest kilka. Muszę jednak przyznać, że z większością nominowanych tytułów nie miałem wcześniej styczności i w najbliższych dniach chętnie sprawdzę co oferują:

Apple Design Awards - finaliści tegorocznej odsłony konkursu

Inclusivity

Finaliści w tej kategorii zapewniają świetne doświadczenia dla wszystkich, wspierając osoby z różnych środowisk, o różnych umiejętnościach i w różnych językach:

Delight and Fun

Finaliści w tej kategorii zapewniają niezapomniane, wciągające i satysfakcjonujące doświadczenia, które są wzbogacone o technologie Apple.

Interaction

Finaliści w tej kategorii oferują intuicyjne interfejsy i łatwe w obsłudze elementy sterujące, które są doskonale dostosowane do ich platformy

Social Impact

Finaliści w tej kategorii w znaczący sposób poprawiają jakość życia i rzucają światło na istotne kwestie.

Visuals and Graphics

Finaliści tej kategorii wyróżniają się wspaniałymi obrazami, umiejętnie zaprojektowanymi interfejsami i wysokiej jakości animacjami, które tworzą charakterystyczny i spójny temat

Innovation

Finaliści w tej kategorii zapewniają najwyższej jakości wrażenia dzięki nowatorskiemu zastosowaniu technologii Apple

Tegorocznych zwycięzców Apple Design Awards poznamy już w przyszłym tygodniu. W poniedziałek, 6 czerwca startuje WWDC. Coroczna konferencja Apple poświęcona deweloperom. W tym roku wydarzenie może być szczególnie ważne. Nie tylko ze względu na zaprezentowanie nowych systemów operacyjnych, które do użytkowników trafią za kilka miesięcy. Przede wszystkim dlatego, że wiele plotek i przecieków wskazuje, że tegoroczne WWDC naszpikowane będzie premierami produktowymi. Apple ma pokazać m.in. odświeżonego MacBooka Air, który doczeka się nowego wyglądu, kolorystyki i być może układu M2. Mowa jest także o komputerze Mac Pro. Wzmianki o tym sprzęcie pojawiły się już przy okazji wiosennej konferencji Apple, i wiele wskazuje, że zostanie on pokazany już za tydzień.

Premiery WWDC. iOS 16, MacBook Air, Mac Pro i... Mac Pro?

Nie można też zapominać o goglach VR/AR, nad którymi Apple pracuje od lat. Jeszcze kilka dni temu pisaliśmy, że firma jest gotowa na ich prezentację i ta nastąpi na WWDC - w tym samym czasie zaprezentowany będzie system operacyjny, który będzie napędzał okulary. Wzmianki o realityOS (rOS) pojawiały się już wielokrotnie, choć szczegółów na jego temat nie mamy żadnych. Dyskusję podkręciły informacje o znaku towarowym, który miał zostać zgłoszony do rejestracji 8 czerwca - w trakcie WWDC. Oznaczać to miało, że gogle pojawią się na scenie Steve Jobs Theater już w przyszłym tygodniu.

Ten entuzjam studzi analityk Ming-Chi Kuo. Potwierdza on, że Apple mocno angażuje się w tworzenie nowego sprzętu, jednak firma nie jest jeszcze gotowa na jego prezentację. Głównie ze względu na zbyt małą liczbę wyprodukowanych sztuk. Produkcja na masową skalę jeszcze nie ruszyła i w ocenie Kuo firma mogłaby sobie mocno zaszkodzić prezentując gogle i technologię na wiele miesięcy przed ich wypuszczeniem do sprzedaży. To pozwoliłoby konkurencji na podebranie pomysłów i rozwiązań i szybkie wypuszczenie na rynek własnego sprzętu - na długo przed oficjalną sprzedażą gogli VR/AR od Apple. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się już niedługo!