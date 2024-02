Ten rok będzie rewolucyjny dla Apple. Na te funkcje czekają wszyscy

Żyjemy już w dobie sztucznej inteligencji — najwyższa pora, żeby Apple wsiadło do tego pociągu

Mamy teraz czasy, kiedy sztuczna inteligencja ma swój peak. ChatGPT, Google Bard, Bing AI, DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, Galaxy AI od Samsunga, Copilot w Windowsie czy dzisiaj ogłoszona Sora od OpenAI. Wszystkie największe firmy chętnie sięgają po rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i jest to dość interesujący nurt — Apple jest właściwie jedyną firmą, która z jakiegoś powodu nie rozwijała tego segmentu. To jednak ma zmienić się w tym roku.

Apple jest coraz bardziej zainteresowane dużym modelem językowym

Od jakiegoś czas mówi się już o tym, że jeszcze w tym roku firma, na której czele stoi Tim Cook, otrzyma zupełnie nową gamę funkcji opartych na sztucznej inteligencji — a nowe raporty sugerują, że Apple chce usprawnić także LLM w Spotlight; co jest świetną informacją, bo chociaż funkcja już teraz radzi sobie naprawdę nieźle, to może być jeszcze lepsza. Jeśli nie korzystacie z urządzeń z nadgryzionym jabłkiem w logo — funkcja ta jest „systemową wyszukiwarką”, umożliwiającą wyszukiwanie lokalnych plików, ale także wyszukiwania bezpośrednio w przeglądarce Safari, otwierania różnych aplikacji i wiele więcej.

Wyszukiwarkę Spotlight można szybko znaleźć na iPhone’ach, iPadach i iPodach Touch (raczej nikt już z tego nie korzysta, ale czuję obowiązek wspomnieć i o tym sprzęcie), po prostu przesuwając palcem w dół od góry ekranu. Jeśli chodzi o odpalenie Spotlighta na komputerach Mac, musimy na klawiaturze jednocześnie nacisnąć command i spację. Jest to bardzo przydatna funkcja dla wszystkich osób, które chcą momentalnie znaleźć jakąś aplikację, pliki na swoim urządzeniu, zaoszczędzić 3 sekundy i wyszukać coś w Safari bez klikania w ikonkę Safari, czy pozwala nam bezpośrednio przewertować nasze maile w poszukiwaniu konkretnej wiadomości.

Co w przypadku Spotlight ma zmienić LLM? Jak donosi Bloomberg, aktualizacja wyszukiwania Spotlight pojawi się na urządzeniach Apple, takich jak iPhone, iPad i komputerach Mac, i będzie ona dotyczyć „różnych funkcji kodowania i testowania” opartych na sztucznej inteligencji, które zostaną wydane w Xcode, oferując potężniejszą wersję wyszukiwarki systemowej. To ma również pomóc programistom w tworzeniu aplikacji i funkcji, a także ma pozwolić na współpracę z GitHubem Copilota od Microsoftu.

iOS 18 rewolucją AI? Wiele na to wskazuje

Warto również wspomnieć o tym, że badacze Apple zaprezentowali niedawno prototyp generatywnej sztucznej inteligencji, która potrafi zamieniać tekst na animację. Do tego, pod koniec stycznia Mark Gurman, dziennikarz Bloomberga, poinformował w swoim newsletterze, że iOS 18 ma być naprawdę wielkim wydarzeniem. Chociaż Gurman więcej szczegółów ma zdradzić dopiero w przyszłości, to już teraz poznaliśmy małą część tego, co ma się pojawić — i właściwie to już wystarczy, żeby faktycznie się ekscytować. W dzisiejszym wydaniu Power On mogliśmy czytać:

Powiedziano mi, że nowy system operacyjny jest postrzegany w firmie jako jedna z największych — jeśli nie największa — aktualizacji iOS w historii firmy.

Przewidywania Marka Gurmana sugerują również, że do iOS 18 zostaną wprowadzone funkcje zaawansowanej generatywnej sztucznej inteligencji, która „powinna ulepszyć sposób, w jaki Siri i aplikacja Wiadomości mogą zadawać pytania i automatycznie uzupełniać zdania”. Dodano, że Apple bada również możliwości wykorzystania tej technologii w innych aplikacjach, takich jak Apple Music, Pages, Keynote i Xcode.

Według źródła, Apple zamierza zintegrować do Siri modele językowe, co umożliwi użytkownikom automatyzację bardziej skomplikowanych zadań, co wymagałoby głębszej współpracy z aplikacją Skróty. Raport wskazuje, że funkcja ta ma zostać udostępniona w aktualizacji oprogramowania iPhone'a, która ma zadebiutować w 2024 roku i prawdopodobnie będzie to iOS 18. Możliwe więc, że Siri w tym roku przemówi jeszcze po polsku.

