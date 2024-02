Dlaczego w Polsce liczy się tylko Netflix?

Netflix to potężny gigant, który zdobył serca i ekrany ponad 10 milionów użytkowników w Polsce (dane PBI/Gemius). To liczba, która przyćmiewa konkurencję, ponieważ Netflix ma ponad trzykrotnie więcej subskrybentów niż jego najwięksi rywale, jak Disney+ czy HBO Max. Nawet po wprowadzeniu ograniczeń w współdzieleniu kont, popularność platformy pozostaje nienaruszona. Ale czy to się zmieni?

O tym, dlaczego Netflix jest niezrównany, o perspektywach rynku VOD w Polsce i możliwych zmianach, rozmawiali Konrad Kozłowski oraz Dawid Muszyński – redaktorem naczelnym na Ekranie.pl. Jak wygląda obecność Polski w światowym ekosystemie streamingowym? Czy Netflix będzie nadal rządził? Odpowiedzi na te pytania oraz więcej informacji na temat przyszłości VOD w Polsce znajdziesz w naszym najnowszym podcaście.

Dlaczego Netflix jest popularniejszy od Disney+ i HBO Max

Podcastu Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w: