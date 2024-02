OpenAI Sora wygeneruje Ci film z wakacji, nawet jak na nich nie byłeś

Sora zastąpi filmowców?

Sora nie jest pierwszym modelem, który potrafi tworzyć wideo tylko na bazie opisu tekstowego, ale jako, że stworzył ją zespół OpenAI, to zapewne będzie należała do najpopularniejszych. Na ten moment dostęp do tego modelu jest jeszcze ograniczony do osób, które sprawdzają jego bezpieczeństwo, ale tylko kwestią czasu jest jak trafi do wszystkich płacących użytkowników OpenAI. Według Sama Altmana, Sora potrafi generować krótkie (do 1 minuty) ujęcia wideo na bazie opisu tekstowego, z uwzględnieniem głównego bohatera, otoczenia, a nawet zasad fizyki. Z tym ostatnim nie radzi sobie co prawda najlepiej, co widać szczególnie gdy modeluje poruszające się postacie, ale efekty i tak są bardzo obiecujące.

Co więcej Sora ma też pozwolić na animację dowolnego zdjęcia, edycję istniejącego wideo i dodawanie do niego dodatkowych scen czy np. poszerzenie perspektywy. Na stronie prezentującej możliwości tego modelu zamieszczono niemal 50 różnych filmów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję na bazie krótkich opisów słownych. Mamy tam bardzo różne przykłady, od kobiety chodzącej po ulicy (warto zwrócić uwagę jak grunt "ucieka" jej spod stóp), przez miasteczko w Kalifornii w trakcie gorączki złota, a na zabawnych animacjach kończąc. Na pierwszy rzut oka ciężko było odróżnić takie wideo od rzeczywistych filmów, ale po bliższym przyjrzeniu się detalom można jeszcze zauważyć niedociągnięcia.

Sora raczej w najbliższych latach nie zastąpi filmowców, ale myślę, że tylko kwestią czasu jest jak powstanie pierwszy krótko, a później również długometrażowy film wygenerowany w całości przez sztuczną inteligencję. OpenAI zaznacza jednak, że zanim udostępni swój model szerszej publiczności zadba o to aby był bezpieczny. To znaczy, że nie będzie można go np. wykorzystać do tzw. deep-fake'ów, czyli podszywania się pod znane osoby lub tworzenia filmów wzywających do nienawiści i prezentujących sceny dla dorosłych. Filmy stworzone przez sztuczną inteligencję mają też być specjalnie oznaczone, nie tylko znakiem wodnym ale również meta danymi, które pomogą potwierdzić, że całość została sztucznie wygenerowana.

Według OpenAI model taki jak Sora, który daje sztucznej inteligencji poczucie przestrzeni, sposobu zachowania ludzi i zwierząt, a także możliwość symulowania rzeczywistego świata będzie kluczowy w rozwoju tzw. ogólnej sztucznej inteligencji (AGI). Ostatecznie taki jest właśnie cel firmy stworzonej przez Sama Altmana. AGI to cel wszystkich firm zajmujących się rozwojem tej technologii i szansa na znaczne przyśpieszenie rozwoju ludzkości (lub jej zagładę, zależy kogo zapytamy ;-)).