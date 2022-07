W App Store wciąż dostępne są aplikacje żerujące na niewiedzy użytkowników. Wystarczy chwila nieuwagi i zgoda na próbną subskrypcję, która szybko przemienia się w maszynkę do zarabiania pieniędzy.

W zeszłym roku pisaliśmy o aplikacjach dostępnych w App Store, które wygenerowały 400 milionów dolarów zysku żerując na nieświadomości użytkowników instalujących je na swoich telefonach. O tych aplikacjach, nazywanych fleeceware, pisali eksperci z Avast informując, że tysiące ludzi daje się nabrać i nie kontroluje subskrypcji, na które są naciągani po pobraniu i uruchomieniu popularnych w App Store tytułów.

Źródło: Depositphotos

A czym są aplikacje fleeceware? To apki pobierane za darmo z App Store i Google Play oferujące funkcje premium przez kilka pierwszych dni lub tygodni bez konieczności płacenia. Aktywowana zaraz po ich uruchomieniu subskrypcja odnawia się po czasie i staje się w pełni płatna i automatycznie przedłużana. Nieświadomi użytkownicy płacą do czasu, aż się zorientują, że z ich kont zniknęły pokaźne kwoty - także po usunięciu apki z telefonu. Późniejsze ich odzyskiwanie to dodatkowy stres i czas potrzebny na rozpatrzenie reklamacji przez Apple.

Płatne Subskrypcje odnawiają się automatycznie do czasu, gdy nie zostaną anulowane w opcji Zarządzaj Subskrypcjami (Manage Subscriptions) w ustawieniach konta użytkownika

Avast w swojej publikacji informował o 133 aplikacjach fleeceware, które pobrane zostały 500 mln razy. Dziś, 15 miesięcy później, wiele z nich nadal jest dostępnych w App Store i cieszą się równie dużą popularnością, co rok temu. Jak podaje serwis VPNcheck zajmujący się recenzjami usług VPN, Apple ma przed sobą dużo pracy. W sklepie dostępnych jest 84 ze 133 wskazywanych przez Avast aplikacji scamowych, które według szacunków VPNcheck mogą przynosić nawet 100 mln dolarów zysku rocznie. Za cel ataków twórcy biorą przede wszystkim ludzi młodych, którzy zachęcani reklamami w mediach społecznościowych instalują tego typu aplikacje i chętnie godzą się na bezpłatne korzystanie ze wszystkich funkcji premium. Listę aplikacji znajdziecie na stronach VPNcheck.

W App Store nie brakuje scamowych aplikacji. Apple nie powinno mieć dla nich litości

Redaktorzy VPNcheck wnikliwie przejrzeli listę udostępnioną przez Avast i sprawdzili, które z tych aplikacji nadal są dostępne w App Store. Ustalili, że w do czerwca 2022 r. dostępne aplikacje fleeceware miały 7,2M unikalnych pobrań i generowały zyski na poziomie 8,6 mln dolarów miesięcznie (kwoty ustalone na podstawie danych udostępnianych przez Sensor Tower). Dlaczego Apple tak mozolnie idzie rozprawianie się z tego typu apkami, skoro ich znalezienie jet takie proste? W sieci pojawiają się sugestie, że to na rękę amerykańskiej firmie. Od każdej sprzedaży pobierana jest prowizja w wysokości 30% w pierwszym roku aktywnej subskrypcji i 15% dla każdego kolejnego roku.

W ostatnim czasie pojawiły się jednak informacje, że Apple zmieni sposób zarządzania subskrypcjami. Jedną z nowości miałoby być informowanie o aktywnej płatności cyklicznej w momencie odinstalowywania apki z telefonu. Niestety dotyczyć ma to wyłącznie tych subskrypcji, które realizowane są poza App Store - dotyczy to regionów, w których Apple zmuszone zostało do udostępnienia zewnętrznych płatności. Chodzi m.in. o dostępne w Holandii aplikacje randkowe i wszystkie apki udostępniane w koreańskiej wersji sklepu App Store. Można mieć tylko nadzieję, że podobne zmiany dotkną apki opłacane przez wewnętrzne systemy i z wykorzystaniem App Store.