Jeśli nie Twitter, to co? Twórcy zablokowanych aplikacji znaleźli nowe miejsce

W cztery dni po przejęciu Twittera przez Muska - Mastodon zyskał 120 tys. nowych użytkowników. Między listopadem a grudniem ubiegłego roku platforma zyskała na popularności w zawrotnym tempie - z ok. 300 tys. aktywnych użytkowników, do prawie 2,5 miliona. Choć poczynania nowego szefa jednego z najpopularniejszych serwisów społecznościowych nie przypadły do gustu wielu osobom, które szukały alternatywy, Mastodonowi nie udało się utrzymać tak ogromnego zainteresowania - i to nie ze względu na wyciek danych 150 tys. użytkowników. The Guardian zauważa, że w pierwszych dniach stycznia z Mastodon aktywnie korzystało już "zaledwie" 1,8 mln osób - to wciąż więcej niż przed zmiany na Twitterze, ale spadek jest wyraźny.

Powód jest dość prosty - mimo ogromnych kontrowersji. Twitter wciąż ma się doskonale i nawet ci, którzy zapowiadali swoje odejście, pozostali i nadal są aktywni. I choć o porażce Mastodona mówić nie można, widać, że ludzie powoli przyzwyczajają się do ekscentrycznych i niezrozumiałych decyzji Muska i wciąż są wierni "niebieskim". Pod warunkiem, że korzystali z oficjalnych kanałów i aplikacji mobilnej. Ci, którzy sięgali po rozwiązania firm zewnętrznych, mogą czuć się rozczarowani faktem, że Musk zdecydował o zakończeniu wsparcia. To też może być motorem napędowym do rezygnacji z Twittera części z nich - ale na efekty będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Z Twittera do Mastodona - twórcy aplikacji zewnętrznych szukają nowego domu

Nie da się ukryć, że to aplikacje mobilne zewnętrznych firm były źródłem inspiracji dla wielu zmian na Twitterze - także w oficjalniej aplikacji. Odcięcie im dostępu do API i serwerów to cios śmiertelny i dla wielu z nich oznacza koniec działalności. Jednak niektóre ekipy się nie poddają i zapowiadają prace nad rozwiązaniami dla innych platform społecznościowych. Tak jest m.in. z ekipą odpowiedzianą za apkę Tweetbot - jedną z najpopularniejszych aplikacji zewnętrznych do przeglądania Twittera. Firma Tapbots udostępniła właśnie pierwszą wersję aplikacji - Ivory.

Ivory to zupełnie nowa aplikacja przenosząca 10 lat doświadczenia w budowaniu Tweetbota na Mastodon

I widać to już po pierwszym uruchomieniu aplikacji. Ivory na ten moment jest dostępne wyłącznie w wersji na iOS. W przyszłości pojawić się ma również wersja na komputery Mac. Nie wiadomo też, czy twórcy zdecydują się na stworzenie aplikacji na Androida. Ivory może i nie jest obecnie naszpikowane funkcjami w pełni wykorzystującymi możliwości Mastodon, ale już teraz twórcy apki zapowiadają, że pracują nad rozwiązani, które ułatwią korzystanie z tej platformy.

Przygotowali nawet swoją "listę zadań" zawierającą m.in. wprowadzenie możliwości edycji profilu i postów, odczytywanie tekstów alternatywnych dla multimediów, łatwiejsze zarządzanie hashtagami (#), czy emoji. W przyszłości usprawniony zostanie również pasek nawigacyjny oraz pojawią się zmiany w powiadomieniach czy możliwość automatycznego ukrywania duplikowanych podbijanych postów. Jednak już teraz widać, że lata doświadczenie przekładają się na wygodne przeglądanie treści udostępnianych na alternatywnej dla Twittera platformie. Czy na podobny krok zdecydują się twórcy innych aplikacji zewnętrznych, które w ostatnim czasie przestały działać? Przekonamy się niebawem.