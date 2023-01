Twitter oficjalne zmienia regulamin. Aplikacji firm trzecich nie będzie

Jeżeli mieliście nadzieję że niedziałające aplikacje Twittera to tylko chwilowe problemy, to nie mam dla was dobrych wieści.

Historia blokowania aplikacji firm trzecich przez Twittera nabiera rozpędu. I jeżeli mieliście nadzieje że to tylko tymczasowa wpadka, to... nic z tych rzeczy. Zablokowane aplikacje już nie wrócą. A w świetle tego, że te oficjalne są jednymi z najgorszych jakie można wybrać — nie są to dobre wieści...

Nowy regulamin Twittera. Aplikacje firm trzecich właściwie przestają istnieć?

Kilka dni temu wiele znanych i lubianych aplikacji do obsługi Twittera najzwyczajniej w świecie przestało działać. Jako że firma nie wydała wówczas żadnego oficjalnego oświadczenia - wielu użytkowników poczuło się... zdezorientowanych w temacie. Nie było jasne czy to chwilowa awaria, czy zmiany w polityce serwisu. Teraz wszystko stało się jasne. Po ostatniej zmianie w regulaminie wiemy już, że nie było w tym żadnego przypadku — i znalazły się tam zapisy związane z... zakazem wykorzystywania twitterowego API do tworzenia lub podejmowania prób tworzenia substytutów lub podobnych usług lub produktów do Aplikacji Twittera.

Biorąc pod uwagę jak ważna i duża to była scena, a także fakt, że wiele aplikacji firm trzecich było jedynymi które faktycznie nadawały się do użytku i przez lata kształtowały całe doświadczenie związane z Twitterem — decyzja ta wydaje się... delikatnie mówiąc: dyskusyjna i niezrozumiała. Po latach nadeszły jednak nowe rządy i nowe rozdanie. Fani mogą być źli i rozczarowani, podobnie jak twórcy którzy przez kilkanaście nawet lat rozwijali swoje projekty. Ale dzięki temu twórcy platformy zyskają więcej kontroli nad całokształtem - i będą mogli łatwiej obrać ścieżkę, która przyniesie im zyski. A przecież ostatecznie o to właśnie chodzi, prawda?

