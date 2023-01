Doczekaliśmy się! Jest chociaż jedna dobra zmiana na Twitterze!

O Twitterze w ostatnich tygodniach pisze się niemalże codziennie. Po tym jak Elon Musk został właścicielem portalu, nie brakuje powodów by wracać do tematu. Niestety — czy tego chcemy czy nie, lwia część wpisów jest czysto negatywna. Wokół portalu dzieje się sporo złego — były zwolnienia, była sprawa z Twitter Blue na które najwyraźniej nowa władza nie miała żadnego pomysłu, a nie dalej niż wczoraj gruchnęła wiadomość że aplikacje firm trzecich przestają działać i nie są mile widziane. Ale w obliczu tych wszystkich złych wiadomości - jest też światełko w tunelu.

"Dla Ciebie" na Twitterze. Teraz zobaczysz mniej proponowanych wpisów

Jeżeli jesteście użytkownikami Twittera, to prawdopodobnie od lat narzekacie na wpisy "dla Ciebie", które algorytmy serwisu regularnie podrzucają pomiędu obserwowanymi kontami, prawda? Ano właśnie — i tutaj z pomocą przyjdzie nowa aktualizacja Twittera. Ta — wedłud jednego z ostatnich wpisów Elona Muska - sprawi, że takich proponowanych wpisw będzie mniej niż dotychczas:

Na tym jeszcze nie koniec dobrych zmian — bowiem Twitter ma nareszcie przestać zmieniać automatycznie tryb wyświetlania wpisów z chronologicznych, na polecane dla nas... jest to jednak o tyle zabawne, że kilka tygodni temu przycisk odpowiedzialny za sposób wyświetlania wpisów najzwyczajniej w świecie zniknął z serwisu oraz aplikacji do jego obsługi.

Nikt chyba nie jest specjalnie zdziwiony, że użytkownicy podchodzą do tematu z dużym dystansem i... nie do końca wierzą, że wszystkie obietnice zostaną spełnione. Jeżeli mam być szczery - niespecjalnie mnie to dziwi, bowiem możma odnieść wrażenie, że po przejęciu Twittera przez Elona Muska w temacie panuje ogromny chaos. Ale może faktycznie nareszcie coś się zacznie normować... a i nareszcie funkcje na które od dawna narzekają użytkownicy przestaną być tak irytujące jak dotychczas...