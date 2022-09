Call of Duty jeszcze co najmniej przez "kilka lat" nie zniknie z PlayStation, ale Microsoft nie chce podać konkretów

Jednym z pierwszych pytań które padło po tym jak gruchnęła wieść o tym że Microsoft przejmuje Activision Blizzard było to o dalszą dostępność marki Call of Duty na konsolach PlayStation. Nie da się ukryć, że to jedna z najważniejszych serii gier we współczesnym świecie. Czasem idzie jej lepiej, czasem gorzej, ale to trochę jak z FIFA — co roku sprzedaje się na autopilocie w milionach egzemplarzy. Dlatego potencjalny brak serii na konsolach Sony wywołał niemałe zamieszanie. Na szczęście od razu pojawiły się informacje uspokajające zaniepokojonych fanów: seria nie zniknie z PlayStation, a przynajmniej nie z dnia na dzień. Teraz Phil Spencer, CEO dywizji Microsoftu odpowiedzialnej za gry wideo, mówi wprost, że co najmniej przez kilka lat seria ta wciąż będzie jeszcze dostępna na sprzętach Sony.

W styczniu dostarczyliśmy Sony podpisaną umowę gwarantującą obecność Call of Duty na PlayStation, z zachowaniem równości funkcji i treści, przez co najmniej kilka kolejnych lat po zakończeniu obecnego kontraktu z Sony, co jest ofertą znacznie wykraczającą poza typowe umowy w branży gier.

Na tę chwilę nie wiadomo jednak ile lat taki stan miałby potrwać. I pojawia się wiele niesprawdzonych informacji. Jedne mówią, że możemy spodziewać się ich tam co najmniej przez 4-5 lat, inne — że 2024 będzie ostatnim rokiem, w którym Call of Duty zawita na PlayStation. No cóż — kiedy takowego zabraknie, prawdopodobnie część graczy będzie zawiedziona. Włodarze w Sony doskonale zdają sobie z tego sprawę, by więc ograniczyć ich smutki... kupiło Bungie z ich know-how, jak tworzyć gry multiplayer angażujące społeczność latami. Myślę, że jeżeli dobrze to rozegrają, to nikt nie będzie płakał za CoD, które regularnie potrafi rozczarować ilością bugów...