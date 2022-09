Rozpoczynają się testy nowego interfejsu użytkownika dla Xboxów

Ciągłe poszukiwania

Kafelkowy interfejs użytkownika Xboxa przechodził już kilka mniejszych lub większych ewolucji, ale wciąż daleko mu do doskonałości. Nie jest to opinia Microsoftu, ale przede wszystkim całej masy użytkowników tej konsoli. Firma stara się znaleźć lepsze rozwiązanie UI i właśnie wchodzimy w kolejny etap tych poszukiwań.

Jeszcze w tym tygodniu koncern ma zamiar wybrać grupę testerów, którzy otrzymają dostęp do niektórych nowych rozwiązań UI/UX. Z tego co można zauważyć na pierwszych krążących po sieci zrzutach, rewolucji żadnej nie będzie, interfejs upodobni się w tej opcji do aplikacji Xbox TV. Zniknie między innymi bardzo charakterystyczny duży kafel ostatnio używanej aplikacji.

„Wiemy, że główna strona Xboxa to miejsce, w którym gracze spędzają najwięcej czasu i jest to ich osobista przestrzeń. Zawsze chcemy słuchać i uczyć się, jak radzić sobie z interfejsem lepiej, zachowując jednocześnie jego szybkość i charakter. Rozpoczynamy wielomiesięczną serię eksperymentów, aby dowiedzieć się, jak najlepiej stworzyć bardziej spersonalizowane środowisko ekranu głównego i odpowiedzieć na niektóre z najczęściej powtarzających się próśb fanów”.

Na co liczyć?

Czy Microsoft pozwoli w końcu na dużo większą dowolność w kształtowaniu kolejnych ekranów Xboxa? Cóż, tutaj też nie spodziewam się rewolucji. Jeśli ta wolność miałaby być prawdziwa, to raczej trudno uzasadnić konieczność prowadzenie wielomiesięcznych testów. Tym bardziej że Microsoft trzyma się przecież cały czas tego samego, kafelkowego układu, zmieniając raczej detale.

Jednocześnie ze screenów widać, że słowo „niektóre” w wypowiedzi przedstawicieli Microsoftu nie jest użyte przypadkowo. Niestety wygląda na to, że nie zostanie wzięty pod uwagę postulat usunięcia reklamowych kafelków. Z drugiej strony, ciężko było realnie liczyć na to, że w tym zakresie Microsoft zmieni swoje podejście. Oby nie było ich więcej.