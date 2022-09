Już jest. PlayStation 5 ze wsparciem rozdzielczości 1440p

Pod koniec lipca informowaliśmy Was o nowej wersji beta oprogramowania dla PlayStation 5. Testerzy dostali w ręce możliwość sprawdzenia najnowszym rozwiązań, które już teraz trafiają do wszystkich użytkowników konsoli. Wraz z aktualizacją wprowadzono oficjalne wsparcie dla rozdzielczości 1440p, którego Sony nie zagwarantowało na premierę PS5. Oznacza to, w że gry renderowane w tej rozdzielczości, będzie można grać bez żadnych kompromisów na kompatybilnym monitorze i telewizorze. W przypadku gier 4K skorzystać będzie można z funkcji ulepszonego antyaliasingu poprzez supersampling do 1440p.

PlayStation 5 ze wsparcie 1440p. Aktualizacja już dziś

Co jeszcze przynosi najnowsza aktualizacja do PS5? Wprowadza ona usprawnienia i wygodniejsze zarządzanie biblioteką gier. To częściowa odpowiedź na często podnoszony problem - brak folderów. Te, co prawda, się pojawiają, jednak nie tam, gdzie oczekują tego gracze. Zamiast na ekranie głównym, dostaniemy je w "zakładce" Biblioteka Gier. Gracze zyskują teraz możliwość stworzenia 15 tzw. list gier, które ułatwią katalogowanie tego, co zostało kupione w PlayStation Store lub w co ostatnio graliśmy. W każdym z tych "katalogów" można umieść do 100 tytułów - bez względu na to czy są to wersje cyfrowe, na nośniku, czy udostępniane w chmurze. Krok ten może dawać nadzieję, że przy okazji następnej aktualizacji listy te będzie można umieszczać na ekranie głównym konsoli.

Oprogramowanie wprowadza też porównanie dźwięku stereo z dźwiękiem przestrzennym wykorzystującym technologię Tempest. To także łatwiejszy dostęp do zakładki z aktywnościami w grach. Twórcy gier mogą tworzyć swoje gry na PS5 w taki sposób, aby można było przejść bezpośrednio do określonych misji, trybów, przygód i innych zadań bezpośrednio z centrum sterowania konsoli. Będzie też możliwość poproszenia o udostępnienie ekranu - to przyda się w sytuacji, gdy chcemy popatrzeć jak ktoś gra. W rozmowach tekstowych pojawi się możliwość wysyłania wiadomości głosowych oraz naklejek. W wersji testowej udostępniono również głosowe przeszukiwanie treści w serwisie YouTube - ta funkcja jest zarezerwowana dla języka angielskiego i użytkowników z USA i Wielkiej Brytanii.

Aktualizacja rozszerza też możliwości aplikacji mobilnej PS App. Za jej pomocą można teraz uruchamiać sesję gry zdalnej PS Remote Play wybierając z katalogu dowolną grę. Do działania wymagane jest zainstalowanie i poprawne skonfigurowanie apki do gry zdalnej. Z poziomu aplikacji można też wysyłać prośby o udostępnienie ekranu z konsoli znajomych i oglądanie ich zmagać na ekranie urządzenia mobilnego.