Jedno ustawienie w konsoli Xbox pozwoli zaoszczędzić 80 PLN rocznie

Tryb Instant On w Xboksie staje się kosztowny

Nowe konsole Microsoftu mają sporą zaletę w postaci bardzo szybkiego startu. W trybie Instant On, konsola jest gotowa do grania w zasadzie bo 2-3 sekundach od wciśnięcia przycisku na kontrolerze. To spora wygoda, ale coraz więcej źródeł zwraca uwagę na koszt tego rozwiązania. Jeśli Xbox Series X ma być w ciągle w gotowości to jego pobór energii wynosi od 11 do 13 W. W przypadku Series S jest to około 10 W. Może się wydawać, że to niewiele, ale te niewielkie wartości pomnożone przez kolejne godziny zaczynają robić się poważne.

W Polsce nie jest jeszcze tak źle, średnia cena kWh w zależności od taryfy i operatora waha się w graniach od 0,6 PLN do 0,7 PLN. W przyszłym roku pojawią się jednak pewnie nowe taryfy, które już tak tanie nie będą. Firmy otrzymują obecnie oferty gdzie cena 1 kWh przekracza nawet 2 PLN. W rezultacie pozostawienie konsoli w trybie Instant On na całą dobę kosztuje nas miesięcznie około 6,5 PLN. Rocznie to już prawie 80 PLN, a jeśli ceny prądu wzrosną o kolejne 20-30% (w ostrożnych szacunkach) to płacenie 100 PLN rocznie tylko za to, że konsola jest gotowa do pracy w 2 sekundy, zamiast w 15 wydaje się małą fanaberią.

Jeszcze gorzej mają użytkownicy na zachodzie, w Wielkiej Brytanii gdzie cena 1 kWh energii to już około 50 pensów (2,7 PLN), czyli czterokrotnie więcej niż w Polsce, koszt pozostawienia konsoli w trybie Instant On robi się całkiem poważny. W przeliczeniu to 20-30 PLN miesięcznie co mniej więcej oznacza koszt podstawowego abonamentu dowolnej usługi VOD. Zmiana trybu pracy konsoli Xbox Series X/S na "Energy Saver" zmniejsza zużycie energii w trybie czuwania do około 0,5 W, co jest wartością marginalną. Warto to zrobić w dobie rosnących cen aby ulżyć sobie i całej sieci elektrycznej.

Posiadacze innych konsol są bezpieczni

Jeśli masz PlayStation 4 lub 5 to nie musisz się aż tak martwić, bo Sony domyślnie ustawia swoje produkty aby się całkiem wyłączały i pobierały poniżej 0,5 W w trybie czuwania. Są jednak dostępne też inne tryby pracy, jak chociażby "Rest mode", który pobiera około 2-3 W, chyba, że akurat pobiera aktualizacje albo coś instaluje, wtedy zużycie energii chwilowo może przekroczyć nawet 10 W. Posiadacze Nintendo Switcha takich problemów nie mają, ich konsola nawet podczas pracy w trybie TV nie pobiera więcej jak 7 W, więc może to ona jest optymalnym rozwiązaniem na nadchodzące czasy?