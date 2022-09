Discord od dawna przymierzał się do konsol. Xbox zyskał jednak oficjalne wsparcie

Discord już jakiś czas temu wprowadził możliwość połączenia swojego konta na platformie z tym z Xboksa lub PlayStation. Chociaż było mnóstwo plotek o tym, że czat głosowy Discorda pojawi się na konsolach, to jak to często bywa, z dużej chmury spadł mały deszcz. Połączenie kont pozwalało zaledwie wyświetlać aktualną aktywność danego użytkownika na konsolach, lecz o wspólnym czatowaniu nie było mowy… aż do dzisiaj.

Discord na Xboksie oficjalnie opuścił program Insiders i stał się obecny i dostępny dla wszystkich graczy, bez żadnego wyjątku! Cross play właśnie nabrał nowego znaczenia, a Sony ze swoimi Imprezami może się schować.

Źródło: Depositphotos

Proces połączenia kont jest nieco kłopotliwy - mimo wszystko, jest to gra warta świeczki

Przede wszystkim należy połączyć swoje konto Discord z kontem Xbox - jest to krok wymagany, lecz jeśli zrobiliście to wcześniej, nie musicie się tym martwić. Żeby jednak przesyłać dźwięk z konsoli Microsoftu, należy w ustawieniach kanału głosowego na Discordzie wybrać opcję “prześlij dźwięk”, a następnie potwierdzić tę operację poprzez mobilną aplikację Xboksa.

Jest to dość upierdliwe, jednak rozwiązuje mnóstwo problemów. Discord bez dwóch zdań stał się absolutnie najpopularniejszą platformą dla graczy - ale jeśli gracie na konsolach, a nie na PC, to komunikacja ze znajomymi była znacznie utrudniona. Sam pamiętam jakie konstrukcje trzeba było tworzyć, zakładając na głowę dwie pary słuchawek - jedną wpiętą do konsoli, a drugą do telefonu lub laptopa. W tym momencie poświęcimy parę minut na konfigurację i wszystkie te problemy znikają.

Czy Discord pojawi się również na PlayStation?

Wszystko wskazuje na to, że tak. Nie wiemy jednak kiedy dokładnie będziemy mogli czatować poprzez Discord z poziomu konsol PlayStation, lecz zakładam, że będzie to dostępne w niedalekiej przyszłości.