Domy modowe wkraczają do Metaverse. Będą ubierać awatary

Metaverse jeszcze na dobre się nie rozkręciło, a już zaczyna sprzedawać na bogato. Duże marki modowe wkraczają do akcji by ubrać awatary.

Metaverse to pomysł, którego nie kupuję. Obsesja Marka Zuckerberga związana z jego nowym projektem jest dla mnie kompletnie niezrozumiała, podobnie zresztą jak ludzi którzy wkroczyli do tego szaleństwa pełnego obietnic... póki co - bez pokrycia. Ale jak wiadomo - to projekt "od Facebooka", wielu wierzy, że jest skazany na sukces. Czy takowy nadejdzie - zobaczymy. Na tę chwilę jestem jednak przekonany, że nie wydałbym nawet złotówki na ubranko dla awatara w wirtualnym świecie. Nie kupuję skórek w grach wideo, nie kupiłbym i tam. Ale szaleństwo zaczyna się rozkręcać - i duże marki modowe już teraz chcą ubierać wirutalne postacie swoimi projektami.

Prada, Balenciaga i Thom Browne już ubierają awatary Metaverse

Trzy duże marki: Prada, Balenciaga i Thom Browne nie czekają aż awatary opanują cały świat i będą czekać na nas na każdym kroku. Już teraz postanowili zadbać o to, by te prezentowały się stylowo i przygotowali kilka pierwszych projektów, które będą sprzedawać niebawem w wirtualnym sklepiku. Mark Zuckerberg nie pozostawia złudzeń że to dopiero początek i zapowiada, że w niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się kolejnych marek. Jak sam mówi:

Dobra cyfrowe będą ważnym sposobem wyrażania siebie w Metaverse i istotnym czynnikiem napędzającym gospodarkę kreatywną.

Nie wątpię ani trochę w to, że szybko Metaverse będzie chciało monetyzować co się da. Może któregoś dnia dam się porwać - póki co ten projekt nie przemawia do mnie nic a nic, podobnie jak cały świat VR. A dotychczasowe raporty dotyczące pracy w wirtualnej rzeczywistości nie zachęcają ani trochę do tego, by zmienić zdanie.