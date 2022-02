Anonymous się nie zatrzymują. Kolektyw hakerów stale walczy z Rosją

Jak się okazuje - to był dopiero początek. Kilka dni temu informowaliśmy, że zdecentralizowana grupa hakerska zaatakowała między innymi stronę internetową ogromnej stacji telewizyjnej Russia Today, która znika z coraz większej ilości krajów. Poza RT News, Anonymous zhakowali mnóstwo stron dostawców sieciowych, oficjalną stronę rosyjskiego ministerstwa obrony, Kremla, rosyjskiego rządu oraz stronę Władimira Putina. Chociaż najważniejsze serwery padły i ABC News poinformowało, że stoi za tym anonimowe zgrupowanie hakerów, samo Anonymous nie zabrało głosu w sprawie w celu potwierdzenia swoich działań. Na tym jednak nie zakończyli.

Serwery Gazpromu, głównego zamieszanego w sprawie UEFA, kolejnymi zaatakowanymi przez hakerów

Jak zgrupowanie poinformowało na Twitterze, Anonymous zaatakowało stronę rosyjskiego koncernu Gazprom, o którym dotychczas najgłośniej było w świecie futbolu. Niemiecki klub Schalke 04 oficjalnie zerwał umowę na sponsoring na koszulkach z rosyjską firmą, co zostało odebrane bardzo pozytywnie przez cały świat - a na pomoc finansową klubowi zdecydował się jeden z ich największych rywali, Borussia Dortmund.

Źródło: Schalke 04

Napis "Gazprom", głównego sponsora koszulek, został zastąpiony napisem "Schalke 04". Źródło: Schalke 04Napis "Gazprom", głównego sponsora koszulek, został zastąpiony napisem "Schalke 04".

Na taki sam odważny gest nie odważyła się jednak UEFA. Jak niedawno informowaliśmy, federacja postanowiła pozostawić reprezentację Rosji na mundialu oraz wszystkie rosyjskie zespoły w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Jedynym ruchem było przeniesienie finałowego spotkania z Moskwy do Paryża, co było wręcz oburzającą decyzją. Po wywarciu ogromnej presji przez cały świat, wczoraj zaczęły pojawiać się głosy, że UEFA jednak chce rozwiązać umowę sponsorską z Gazpromem - i jak widać, Anonymous są jak najbardziej za tym.

Anonymous wykradli ponad 200 GB danych od białoruskiego producenta broni, współpracującego z Rosją podczas wojny

Firma Tetraedr wywodząca się z Białorusi jest odpowiedzialna za masową produkcję broni. Producent współpracuje z Rosją podczas ataku na Ukrainę. Jak poinformowała grupa hakerów, udało im się przejąć ponad 200 GB danych z maili białoruskiej firmy.

Unsplash @luthermeb

Poza Tetraedr, kolektyw zdołał przejąć ogromny pakiet poufnych danych z serwerów rosyjskiego ministerstwa obrony. Wyciekły takie informacje jak adresy mailowe, dane do logowania oraz numery telefonów wszystkich urzędników. Dane zostały na krótki czas udostępnione publicznie na Twitterze, jednak portal szybko usunął ów wpis pod kątem naruszania prywatności. W internecie jednak nic nie ginie - mnóstwo internautów zdążyło pobrać pakiet danych i rozsyła je dalej, namawiając do nękania rosyjskich urzędników.

Anonymous z nagraniem kierowanym do Władimira Putina. Robi się coraz poważniej

Na kanale Anonymous w serwisie YouTube pojawił się materiał kierowany do prezydenta Rosji, Władimira Putina. Hakerzy poruszyli w materiale mnóstwo istotnych kwestii, a oprawa audiowizualna nagrania powoduje ciarki na całym ciele.

Hakerzy zwrócili uwagę na to, że w wojnie Rosji z Ukrainą przede wszystkim cierpią cywile, co jest zauważalne przez grupy aktywistów rozsiane po całej Rosji. Chociaż Putin starał się zamydlić oczy mieszkańcom swojego kraju, nawet oni odwrócili się od mężczyzny. Poza tym wytknięto Putinowi brak szacunku do kogokolwiek i jakichkolwiek praw ludzkich, czystą hipokryzję i nieudaną propagandę.

Anonymous powiedzieli otwarcie, że to dopiero początek. Na nagraniu zapowiedziano, że wkrótce Putin zmierzy się z prawdziwym gniewem hakerów z całego świata, z czego znaczna część z nich przebywa w jego kraju. Kolektyw przyznał również, że tajemnice prezydenta Rosji nie są już bezpieczne i kluczowe infrastruktury rządu mężczyzny zostaną przejęte. “To nie jest wojna, którą możesz wygrać, bez względu na to, jak potężny się sobie wydajesz”.

Hakerzy powiedzieli, że wkrótce ujawnią wszystkie brudy Putina z wielu lat. Wszelkie ukrywane przed mieszkańcami zachowania, wszystkie kłamstwa w celu zdobycia władzy wyjdą na jaw. Anonymous napiera, aby Putin przywrócił prawa mieszkańcom Ukrainy i zrezygnował ze swojej funkcji.