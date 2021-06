Android 12 vs. iOS 15 – który system lepiej się zapowiada?

Postawiono wszystko na jedną kartę i sprawiono, że Android wygląda tak spójnie, jak nigdy dotąd. Wszystko dlatego, bo nareszcie pod lupę wzięto wszystkie zakamarki systemu, a także dodatkowe elementy interfejsu jak widżety. Czy widzicie ten przepiękny zegar, nowe animacje, oddzielone sekcje multimediów i powiadomień oraz efekty, jakie powodują ludzkie działania, np. wciśnięcie przycisku? To wszystko powoduje, że pod względem interakcji z działaniami użytkownika Android wykracza poza to, co oferował do tej pory iOS.

Czysty Android 12 nie dotrze do dużej części użytkowników

Odmienna polityka sprawia jednak, że te wizualne perełki Androida nie dotrą do niezwykle licznej grupy użytkowników smartfonów Samsunga, Xiaomi oraz innych producentów. Również odmienna polityka skutkuje tym, że bardzo dużymi elementami w każdej aktualizacji iOS-a są nowości w poszczególnych aplikacjach systemowych. Google już od dawna oddzieliło te dwie ścieżki aktualizacji, dzieląc się nowymi wersjami Map, Gmaila czy Chrome’a bezpośrednio przez Google Play. Tymczasem do zainstalowania nowej wersji Safari niezbędne będzie uaktualnienie iPhone’a do iOS 15. Z jednej strony to bardzo mocny punkt aktualizacji, ale z drugiej strony, to przecież jest tylko przeglądarka internetowa, więc Apple równie dobrze mogłoby umieścić ją w App Store i udostępnić uaktualnienie o wiele szybciej i sprawniej.

Android 12 utrudni śledzenie użytkowników? Nie wierzę w zapowiedzi Google