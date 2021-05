Google pokazało też usługę Private Compute Core, która zapewnia, że nasze osobiste dane nie trafiają do chmury, ale są przetwarzane lokalnie, tylko na naszym smartfonie. Sprowadza się to do tego, że inteligentne rozwiązania takie jak usługa Now Playing, która rozpoznaje aktualnie odtwarzany utwór działają lokalnie, bez użycia chmury Google. Podobnie sugerowane odpowiedzi w komunikatorach bazują na danych zebranych przez urządzenie i nie są dalej udostępniane. Podobno przetwarzanie obrazów i dźwięków też odbywa się tylko na naszym urządzeniu. Google pochwaliło się, że to pierwsze tego typu rozwiązanie, które zwiększa prywatność użytkowników smartfonów z Android 12.

Na koniec Google pochwalił się możliwościami integracji smartfonów z komputerami, telewizorami czy samochodami. Chromebook zyska podobne możliwości jak Macbook z iPhone (odpowiadanie na wiadomości, udostępnianie zdjęć itd.), a coraz więcej samochodów ma uzyskać dostęp do bezprzewodowego Android Auto. Jak na kilkanaście minut prezentacji było tego całkiem sporo, ale brakuje mi tutaj czegoś, na co faktycznie bym czekał. Wygląda na to, że Android 12 nie będzie żadną rewolucją, a jedynie ładniejszym Android 11 ;-).

Android 12 w wersji Beta 1 zostanie udostępniony już dzisiaj, nie tylko na smartfony Pixel, ale również na urządzenia takich firm jak Samsung, Oneplus, ASUS, Sharp, Vivo i Oppo.