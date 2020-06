Pomyłka godna stażysty. Android 11 w wersji beta wypuszczony do Pixeli przez przypadek

Jakiś czas temu informowaliśmy was o funkcjach, które mogą zawitać do finalnej wersji Androida, ponieważ pojawiły się w jego Developers Preview. Teraz, dzięki wpadce Google, mamy jeszcze więcej informacji o tym, co znajdzie się w kolejnym Androidzie. Warto tu wyróżnić przede wszystkim ulepszone centrum sterowania mediami z poziomu skrótów na wyciąganej z góry belce ustawień.

Remember the wild media player in Quick Settings experiment we found in DP1? https://t.co/s01QQNmdYv

It's live in Beta 1 as a Developer Option called "media resumption." pic.twitter.com/CKlbG7wYNh

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 1, 2020