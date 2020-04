Marcowa aktualizacja Galaxy Note 9 “psuje” urządzenie. Wstrzymajcie się z instalacją!

Galaxy Note 9: Póki co na tę usterkę nie ma lekarstwa

Na forum Samsunga konsultanci techniczni firmy zalecają przeprowadzenie podstawowych działań w postaci np. wyłączenia filtru niebieskiego światła. Jeżeli to nie pomoże – proszą o przekazanie urządzenia do najbliższego serwisu firmy. Póki co, patrząc po reakcjach użytkowników, takie działanie firmy powoduje jedynie irytacje. Nie chcą oni wierzyć, że wraz z urządzeniem za które tak dużo zapłacili nie otrzymują odpowiedniego wsparcia od producenta. Właściciele Galaxy Note 9 domagają się, aby firma przyznała, że powodem dziwnego zachowania ich telefonów są marcowe poprawki bezpieczeństwa i przeprowadziła związaną z tym akcje serwisową, np. w postaci wypuszczenia odpowiedniej aktualizacji niwelującej problem. Samsung póki co nie zajął w tej sprawie oficjalnego stanowiska, dlatego na chwilę obecną nie ma żadnego sposobu na naprawę usterki ekranu. Dlatego też wszyscy posiadacze Galaxy Note 9 pod żadnym pozorem nie powinni instalować marcowych poprawek.

Nie tylko Samsung. Marcowe poprawki problematyczne także dla Pixeli

Jak się okazuje, nie tylko Galaxy Note 9 ma problemy z aktualizacjami. W przypadku telefonów Pixel 4 marcowy update sprawiał, że ich właściciele stracili możliwość korzystania z Google Pay. Póki co firma z Kalifornii wstrzymała dystrybucje poprawek dla swojej linii telefonów. Nie mamy informacji, czy tak samo postąpił w przypadku linii Galaxy Note 9, chociaż naszym zdaniem – zdecydowanie powinien. Mamy nadzieję, że inaczej niż w przypadku telewizorów, firma nie zapomni o tych konsumentach, którzy kupili jej produkty już jakiś czas temu.

Źródło: Samsung Community Forum