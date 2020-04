Android 11 będzie pełen nowych funkcji – oto 6 najlepszych z nich

Najnowsza wersja systemu od Google ma dla nas kilka ciekawych niespodzianek. Oto te najbardziej przydatne.

Jak co roku oczekujemy na to, by Google pokazało kolejną wersję swojego systemu operacyjnego. Pogłoski o tym, że tak jak Microsotf, Google zatrzyma się na numerze „10” okazały się nieprawdziwe i od jakiegoś czasu możemy śledzić wydania kolejnych wersji systemu dla deweloperów. I choć na stabilną wersję systemu Android 11 przyjdzie nam zapewne poczekać do września, to już teraz mamy możliwość podejrzenia większości zmian i funkcji dodanych przez Google. Patrząc na wydany w marcu Developer Preview 2 i niedawny Developer Preview 3 jest ich naprawdę sporo, dlatego postanowiłem wybrać dla was te, które moim zdaniem są najbardziej przydatne.

Co nowego w Androidzie 11?

W przypadku open-source’owego systemu jakim jest Android należy pamiętać, że znaczna większość ludzi nie korzysta z jego czystej wersji. Producenci tacy jak Samsung, Sony czy Xiaomi modyfikują ten system, zmieniając jego wygląd i dodając do niego swoje własne funkcjonalności. Dlatego też część z funkcji, które zaraz przedstawię może już od dłuższego czasu znajdować się na telefonie twoim bądź na urządzeniach twoich znajomych. Dziś jednak mówimy o tym, że dana funkcjonalność trafia do Androida natywnie. Mając to wyjaśnione, oto 6 najlepszych funkcji Androida 11:

Nagrywanie ekranu i screeny całych stron

Tak, możliwość nagrywania tego, co dzieje się na ekranie jest już od jakiegoś czasu dostępna np. na urządzeniach Samsunga i wielu innych producentów. W Androidzie 11 nie będą oni już musieli rozwijać tej funkcjonalności, ponieważ będzie ona natywnie zaszyta w systemie operacyjnym. Oprócz tego do najnowszej wersji „Andka” zmierza także funkcja robienia przewijanych screenshotów (scrolling screenshot).

Ulepszone zarządzanie powiadomieniami

Powiadomienia to obszar który Google bezsprzecznie „robi” lepiej niż Apple. W Androidzie 11 będą one jeszcze wygodniejsze. Przede wszystkim – od teraz będziemy mogli wyłączyć powiadomienia w czasie kręcenia filmu. Oprócz tego dostępny będzie panel z historią powiadomień na wypadek, gdybyśmy chcieli podejrzeć to, które przez przypadek usunęliśmy. Czy będzie on potrzebny? Zapewne, ponieważ Google pozwoli użytkownikowi Androida 11 usunąć na raz wszystkie powiadomienia, nawet te, których do tej pory ciężko było się pozbyć (persistent app notification). Finalnie – zmianom ulegnie też sam wygląd powiadomień. Będą one od teraz wyświetlały więcej informacji, a my zyskamy np. możliwość wysłania zdjęcia w konwersacji wprost z powiadomienia.