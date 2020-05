W najbliższą środę mieliśmy oficjalnie zobaczyć Androida 11, ale Google przesuwa premierę

Kilka dni temu sieć obiegła informacja, że już 3 czerwca doczekamy się wielkich zapowiedzi Androida 11. Skoro w tym roku Google I/O się nie odbędzie (nawet w wariancie online), to firma wymyśliła sobie zastępstwo w formie uroczystego ogłoszenia nowości dla najnowszej wersji Androida na YouTube. Nie ona pierwsza, nie ostatnia — takich premier w tym roku będzie więcej (ot, chociażby zapowiedziana na przyszły tydzień prezentacja gier na PlayStation 5). To były jednak wieści aktualne kilka dni temu, bo po tych wielkich zapowiedziach… nadszedł czas na aktualizację. Jeżeli odliczaliście dni do nadchodzącej środy, to możecie już przestać. Google zdecydowało się, póki co, wstrzymać prezentację Androida 11 – The Beta Launch Show.

Kilka godzin temu Google poinformowało na swoim twitterowym koncie Android Developers, że mimo całej tej ekscytacji związanej z prezentacją nowych produktów z ich portfolio — postanowili wstrzymać zaplanowane na 3 czerwca wydarzenie. Prawdopodobnie w związku z protestami i nieciekawą sytuacją w Stanach Zjednoczonych, internetowy gigant uznał że to nie jest dobry czas na świętowanie. Zdecydował się wstrzymać uroczystą premierę: jak długo? Tego jeszcze nie wiadomo — we wspomnianym wpisie widnieje tylko informacja, że więcej informacji na temat Androida 11 ma trafić do nas wkrótce.