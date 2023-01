Ah.. świąteczne życzenia. Któż z nas nie lubi dostawać co roku tych samych szablonów od rodziny i bliskich? Ma to swoją magię i wprowadza w bożonarodzeniowy nastrój, no chyba że zamiast „wesołych świąt” otrzymamy wiadomość o zdiagnozowaniu raka płuc. Z taką informacją w świąteczny wieczór musiał zmierzyć się pacjent z Wielkiej Brytanii.

Życzenia, które doprowadziły do rozpaczy

Carl Chegwin otrzymał w wigilijny wieczór nietypową wiadomość SMS od kontaktu NHS-NoReply. Numer należał do National Health Service England, czyli brytyjskiego odpowiednika Narodowej Służby Zdrowia. Ku jego zaskoczeniu nie były to jednak życzenia świąteczne, a przerażająca wiadomość, która informowała o zdiagnozowaniu agresywnej odmiany raka płuc.

Źródło: npr

Mężczyzna doznał szoku i nie był w stanie wydusić słowa aż do momentu, gdy jego matka otrzymała wiadomość o tej same treści. Chegwin zaczął podejrzewać, że jest to po prostu głupi żart, ale około 20 minut później telefon znów powiadomił o SMSie.

„Proszę przyjąć nasze szczere przeprosiny za poprzednią wiadomość tekstową. Została ona wysłana przez pomyłkę. Wiadomość, którą powinieneś otrzymać to: Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.”

Zapewne domyślacie się, że zdezorientowanie mężczyzny było jeszcze większe. Okazało się, że wiadomość została wysłana – przy użyciu numeru ogólnego – przez przychodnię Askern Medical Practice, której Carl jest pacjentem od ponad 30 lat. Za niefortunną „pomyłkę” placówka przeprosiła, ale pacjent nie jest chętny do ich przyjęcia. Zdecydował się nigdy więcej nie wrócić do kliniki, bo jak sam wspomniał, wiadomość „doprowadziła go do rozpaczy”.

