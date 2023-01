Klienci pozywają LastPass. Jeden stracił 53 tys. dolarów

O tym, co się stało z LastPass wiecie już pewnie bardzo dobrze. W sierpniu nastąpiło włamanie na konto jednego z developerów, a w skutek tego, że firma nie była w stanie poradzić sobie i opanować jego skutków, cała baza danych klientów trafiła w ręce przestępców. Pomimo tego, że LastPass twierdzi, że dane użytkowników są bezpieczne, eksperci nie zostawiają na takim podejściu suchej nitki, a fakt, że LastPass poinformował o wszystkim z dużym opóźnieniem tylko dolewa oliwy do ognia i pokazuje, że firma zdecydowanie nie jest (przynajmniej w moich oczach) godna zaufania.

Teraz oprócz gniewu użytkowników LastPass musi się także przejmować pozwem sądowym

Jak donosi Techradar, w sądzie w Massachusetts został złożony pozew zbiorowy przeciw LastPass, działania firmy doprowadziły do tego, że imiona, dane adresowe, dane e-mail, czy adresy IP zostały udostępnione przestępcom. Część danych, które wyciekły nie była także zaszyfrowana, przez co przestępcy zyskali dostęp do danych, które były tam przechowywane, od notatek po hasła. W samym pozwie możemy przeczytać, że "LastPass rozumiał wartość tych informacji, ale zdecydował się je ignorować temat, nie inwestując w odpowiednie środki bezpieczeństwa danych".

Ba, jeden z pozywających twierdzi, że to właśnie przez włamanie do LastPass środki w jego portfelu Bitcoinowym nagle wyparowały. Oczywiście, takie twierdzenie będzie bardzo trudno udowodnić, ale tak jak powiedziałem w poprzednim tekście - hakerzy którzy dostali w swoje ręce bazę LastPass mają bardzo duże szanse na złamanie niektórych haseł głównych i dostanie się do kompletnej bazy haseł niektórych osób, więc takiego scenariusza nie można wykluczyć.

Czy pozywającym uda się udowodnić, że straty, które ponieśli wynikają z działań LastPass (albo raczej - braku działań)? Wątpię. Natomiast pokazuje to, jakie jest obecnie nastawienie do firmy, a brak zaufania klientów w branży, która opiera się na zaufaniu to najgorsze, co przedsiębiorstwo takie jak LastPass mogło spotkać.

