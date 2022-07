Amazon Prime to nie tylko darmowe wysyłki, zniżki czy VOD. To także platforma dla graczy Prime Gaming oferująca darmowe tytuły, dodatki do najpopularniejszych gier i dostęp do Twitch Prime. Poznaliśmy właśnie ofertę na najbliższy miesiąc. Co ciekawego czeka na graczy w lipcu?

Maniac Mansion

Suzerain

Fishing: North Atlantic

Fell Seal: Arbiter’s Mark

Wśród dodatków do gier nie zabrakło popularnych tytułów. W lipcu możecie liczyć na darmowe DLC do Fall Guys (stroje inspirowane latem i baseballem), Pokémon GO (30 x Poké Ball, 5 x Max Revive oraz Super Inkubator), The Elder Scrolls Online i NBA 2K22. Nie zapominajcie też o dodatkach do Grand Theft Auto Online, Red Dead Online, World of Warcraft, Destiny 2, Lost Ark, Call of Duty, World of Tanks, Apex Legends i wielu innych.

Gorące lato dla graczy i nie tylko. Amazon Prime Day już za kilkanaście dni

Pamiętajcie też, że w lipcu startuje Gaming for Prime Day 2022. W dniach 12-13 lipca w katalogu gier pojawią się dodatkowe, gorące, tytuły, które będzie można dodać do konta. To m.in. GRID Legends, Mass Effect Legendary Edition i gry z serii Star Wars. A jeszcze wcześniej, bo od 21 czerwca czeka na Was dawka darmowych gier od niezależnych twórców. Więcej na temat Gaming for Prime Day 2022 przeczytacie w naszym podsumowaniu. W tych samych dniach odbędzie się coroczne święto Amazon Prime Day. W tym roku, po raz pierwszy, będzie też dostępne w Polskim oddziale sklepu. Amazon zapowiada, że promocji będzie naprawdę sporo, a obniżki dotyczyć będą także polskich partnerów handlowych: Ochnik, Wojas, Zwieger, Eveline Cosmetics, SFD Nutrition, AmeliaHome, DecoKing, Beltimore, Wozinsky, Betlewski, LEKI czy Movino.