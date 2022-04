Agent 007 wkracza do Amazon Prime Video. Kolekcja filmów z Bondem dostępna już niebawem 

W połowie ubiegłego miesiąca Amazon świętował domknięcie głośnej transakcji kupna wytwórni filmowej Metro Goldwyn Mayer wartą 8,5 miliarda dolarów. Stało się wtedy jasne, że słynny Rocky i jeszcze słynniejszy Bond niebawem zawitają na streaming zakupowego giganta. Wszystko wskazuje na to, że oczekiwania dobiegają końca, przynajmniej w wypadku drugiego gentlemana. Obszerna lista produkcji z agentem 007 w roli głównej trafi na Amazon Prime już w przyszłym tygodniu.

007 zgłasza się na Prime Video

Jak donosi serwis Empire, Amazon przygotowuje na przyszły tydzień konkretną dawkę Jamesa Bonda. I to nie byle jaką. Do oferty Amazon Prime trafią bowiem zarówno aktualne produkcje, jak i legendarne hity z lat 60. Warto jednak wspomnieć o kilku wyjątkach. Fani Bonda nie uświadczą niestety Casino Royale z 1967 roku i Never Say Never Again z 1983 roku.

Na plus jednak fakt, że zeszłoroczny No Time to Die został uwzględniony w nadchodzącej ofercie. Jest jednak jedno „ale”. Kolekcja agenta 007 będzie dostępna przez ograniczony czas, choć Amazon nie podał jeszcze dokładnego przedziału czasowego. Wiemy natomiast tyle, że filmy trafią do Prime Video dokładnie 15 kwietnia. Pełna lista produkcji, które już niedługo trafią do Prime prezentuje się następująco:

Dr. No

From Russia With Love

Goldfinger

Thunderball

You Only Live Twice

On Her Majesty’s Secret Service

Diamonds Are Forever

Live And Let Die

The Man With The Golden Gun

The Spy Who Loved Me

Moonraker

For Your Eyes Only

Octopussy

A View To A Kill

The Living Daylights

Licence To Kill

GoldenEye

Tomorrow Never Dies

The World Is Not Enough

Die Another Day

Casino Royale

Quantum Of Solace

Skyfall

Spectre

No Time To Die

