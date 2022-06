Zakupy ubrań w internecie bardzo często wiążą się z pewnego rodzaju ryzykiem - chociaż jakiś element garderoby świetnie się prezentuje na zdjęciach, to nie mamy pojęcia jak będą wyglądać na nas samych. Każdy z nas mierzył się kiedyś z takim problemem - i Amazon chce położyć temu kres.

Rozszerzona rzeczywistość pozwoli wirtualnie przymierzyć ubrania

Nowa funkcja na smartfonach z systemem iOS, Amazon Virtual Try-On, pozwoli przymierzyć nam niektóre ciuchy przy wykorzystaniu rozszerzonej rzeczywistości. Obok łapania kieszonkowych stworków w AR w Pokemon GO, jest to drugie najlepsze zastosowanie tej technologii, o jakim słyszałem.

Opcja dopiero raczkuje, lecz już pozwala na przymierzenie niektórych par butów, t-shirtów czy okularów. Funkcja rzekomo ma bardzo dobrze oddawać rozmiar buta i jego wygląd z każdej strony naszych stóp, wliczając w to wysokość i grubość podeszwy, sznurowadła i wiele więcej. Funkcja ta według Amazona ma nie tylko sprawić, że nie będziemy kupować kota w worku, ale również sprawić trochę frajdy użytkownikom.

Kiedy przeglądamy produkty na Amazonie, wybrane modele obuwia pod swoim zdjęciem będą miał napis “Virtual Try-On” - kiedy w niego klikniemy, wystarczy skierować aparat naszego smartfona na własne stopy i przeglądnąć, czy dane buty będą nam odpowiadać. Amazon udostępni również możliwość natychmiastowej zmiany koloru butów, żebyśmy mogli łatwiej podjąć decyzję i zmieniać barwę obuwia jednym kliknięciem, podczas wirtualnego przymierzania.

Podczas oglądania butów, aplikacja pozwoli na zrobienie zdjęcia i zapisanie go do pamięci urządzenia. Amazon zapewnia, że fotografie wykonane w ten sposób nie są zapisywane przez firmę - jeśli przymierzacie jakieś wstydliwe buty, nie musicie się martwić, że Wasze zdjęcie gdziekolwiek wycieknie.

Źródło: Amazon

Wirtualna przymierzalnia stanie się osobną kategorią w Amazonie. Funkcja wkrótce trafi również na urządzenia z Androidem

Amazon informuje, że funkcja jest dostępna dla butów różnych marek, lecz jeszcze nie dla wszystkich butów dostępnych w ich sklepie. Warto zaznaczyć, że firma planuje zrobić z tego “osobną kategorię” - jeśli zależy Wam na tym, żeby sprawdzić dany model na swoich stopach w rozszerzonej rzeczywistości, możecie nałożyć taki filtr na wyszukiwanie. W komunikacie firmy możemy również przeczytać, że Virtual Try-On trafi wkrótce na smartfony z Androidem, lecz nie wyjaśniono, dlaczego w pierwszej kolejności jest to ekskluzywna opcja dla iPhone’ów.

Taka funkcja to jeden z głównych celów AR

Wirtualne sprawdzenie przedmiotów w prawdziwym świecie to jeden z głównych celów rozszerzonej rzeczywistości (który został zapoczątkowany w 2017 roku, kiedy użytkownicy mogli sprawdzić kolor szminki na swoich ustach), a wprowadzenie takiego przymierzania ubrań to konsekwencja obietnicy Amazona. Na ten moment firma nie podaje dokładniejszych informacji w kwestii t-shirtów czy okularów, lecz zapewne jest to kwestia czasu - i zdaje się, że jeśli prace będą szły jak należy, a Virtual Try-On zostanie dobrze przyjęte, to całość zostanie rozszerzona o kolejne elementy garderoby.

Amazon nie jest jednak pierwszy. Rozszerzoną rzeczywistość wykorzystała również IKEA

Jeden z największych sklepów z meblami na świecie również postanowił spróbować swoich sił w AR, wypuszczając na rynek aplikację IKEA Place, która jest dostępna na urządzenia mobilne z systemami iOS i Android. ARKit zawiera modele tysięcy mebli z IKEI, których rendery są w naturalnej wielkości, co pozwala wszystko doskonale zaplanować podczas urządzania mieszkania. Co więcej, niewykluczone, że w końcu do użytkowników trafią instrukcję składania mebli w AR.

Źródło: Depositphotos

Jesteście fanami tej technologii? Możliwości zaprezentowane przez obydwie firmy robią dość spore wrażenie i niewykluczone, że zapoczątkują nowy rozdział w rozszerzonej rzeczywistości.

Źródło, obrazek wyróżniający: Amazon