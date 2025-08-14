Smartfon T Phone 3 i T Tablet 2 od T-Mobile to propozycja dla każdego

Jak inaczej może wyglądać codzienność z takim smartfonem jak T Phone 3? Urządzenie nie tylko wyświetla podstawowe powiadomienia, jak: bieżąca pogoda czy plan w kalendarzu - ale dzięki inteligentnym funkcjom pozwala zorganizowaniać dzień lub podpowie co ugotować ze składników, które zostały nam w lodówce. Wbudowany asystent AI, dostępny po prostu przez naciśnięcie magentowego przycisku na ekranie blokady lub dwukrotne wciśnięcie przycisku zasilania, pozwala na natychmiastowe działanie. Zamiast ręcznego zmieniania planów, można po prostu powiedzieć asystentowi, aby przesunął spotkanie lub stworzył szkic wiadomości e-mail do współpracowników z prośbą o potwierdzenie agendy wydarzenia. Jeśli zechcesz sprawdzić prognozę pogody na popołudnie, a nawet na konkretne godziny, wystarczy szybkie pytanie, a Perplexity udzieli precyzyjnej odpowiedzi. Co więcej, podsunie też informacje o kluczowych zdarzeniach na świecie.

Urządzenie, wyposażone w 6,6-calowy wyświetlacz Full HD+ o odświeżaniu 120 Hz, gwarantuje ostry obraz i płynne animacje, co będzie zauważalne podczas przeglądania multimediów, mediów społecznościowych czy wiadomości. Solidna, matowa obudowa w kolorze Icy Silver, jest wytrzymała, a norma IP54 sprawia, że drobne zachlapania, na przykład podczas przygotowywania kawy, nie stanowią żadnego zagrożenia. To urządzenie mające na celu przede wszystkim sprostać trudom codzienności i być użytecznym, poręcznym i wytrzymałym.

Potwierdza to pozostała część specyfikacji - sercem T Phone 3 jest 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 i 6 GB RAM, co zapewnia wydajność potrzebną do wielozadaniowości - każdy z nas żongluje aplikacjami, korzysta z wielu usług jednocześnie, więc to bardzo ważne, by można było robić to bez przeszkód. Na dane przeznaczono 128 GB pamięci wewnętrznej, a możliwość rozszerzenia jej o kartę microSD do 2 TB okazuje się nieoceniona, gdy chodzi o multimedia. To staje się szczególnie użyteczne podczas pracy z dużymi plikami projektowymi, obszernymi bibliotekami zdjęć czy filmami nagranymi w wysokiej jakości, które chcemy mieć zawsze pod ręką. Chmura jest wygodna, ale nic nie zastąpi lokalnego dostępu do każdego pliku, który może okazać się nagle przydatny.

T Phone 3 posiada dwa aparaty - 50 MP i 2 MP - z OIS (optyczna stabilizacja obrazu), co pozwala na robienie ostrych zdjęć nawet w ruchu, a to jest kluczowe w dynamicznych, codziennych warunkach. Aparat przedni oferuje 13 MP i świetnie sprawdza się w rozmowach wideo oraz do selfie. Telefon oferuje wiele pomocnych trybów fotografowania i nagrywania wideo: nocny, pro, makro, hyperlapse, panorama, slow motion i inne, dzięki którym od ręki będziemy mieli gotowe fotki i filmy. Warto podkreślić, że dzięki obecności Perplexity pozwala na natychmiastowe tłumaczenie tekstu na szyldach czy identyfikowanie gatunków roślin lub przedmiotów - wystarczy zrobić zdjęcie.

W trasie przydadzą się na pewno GPS, A-GPS, Glonass, Galileo i Beidou. Trochę tego jest, ale jedyne co trzeba wiedzieć to to, że taki zestaw zapewnia bardzo dokładną nawigację, a obsługa 5G i Wi-Fi 5 gwarantuje, że połączenie z siecią będzie szybkie i stabilne, niezależnie od tego, czy będziemy działać w kawiarni, czy w drodze. Nie zabrakło także opcji korzystania z eSIM - szybkie dodawanie elektronicznej karty SIM i odporność na awarie typowej karty to coś, co dla wielu osób jest dziś standardem. A dla tych, którzy cenią tradycyjne rozwiązania, złącze jack 3,5 mm pozwala na podłączenie ulubionych słuchawek przewodowych. Wymienna bateria o pojemności 5000 mAh wystarcza na cały dzień intensywnego korzystania ze smartfona, a szybkie ładowanie 25 W pozwala na powrót do pełnej mocy w zaledwie kilkanaście minut.

Nie tylko w ruchu, ale i w domu. T Tablet 2 oferuje większą przestrzeń roboczą dzięki 10,1-calowemu ekranowi TCL NXTPAPER o rozdzielczości 1920 na 1200 pikseli. Ta technologia to prawdziwa ulga dla oczu. Oferuje trzy tryby obrazu: „ink paper” idealny do czytania e-booków lub długich dokumentów, imitujący papier, „color paper” do przeglądania multimediów i standardowy do codziennych zadań. Można więc uznać, że jest to urządzenie co najmniej 2 w 1, bo wyświetlacz można dostosować do swoich preferencji na tyle, że lektura książki czy popularnych “longformów” nie będzie męcząca dla oczu. To tak, jakbyśmy mieli ze sobą czytnik ebooków, ale, wychodząc z domu, zabieramy tylko jeden sprzęt. Ten sam tablet będzie w stanie zastąpić laptopa przy wielu zadaniach, bo w standardowym trybie kolory stają się żywe, ekran błyskawicznie odświeża treść, a wysoka rozdzielczość pozwala zorganizować sobie przestrzeń do pracy. Dodatkowo powłoka antyodblaskowa na pewno przyda się na zewnątrz, w słonecznych warunkach, gdy z tabletu będziemy chcieli skorzystać w czasie wolnym.

Urządzenie działa na 8-rdzeniowym procesorze Mediatek Dimensity MT8755 z 6 GB RAM, co przekłada się na płynną pracę z wieloma aplikacjami jednocześnie, a to jest szczególnie przydatne przy tworzeniu prezentacji, rysowaniu, czy edycji dokumentów, z jednoczesnym odtwarzaniem multimediów w tle. Pamięć wewnętrzna wynosząca 128 GB, z możliwością rozszerzenia o microSD do 2 TB, zapewnia mnóstwo miejsca na wszystkie nasze pliki. Wyjazd w bardziej odległe tereny, gdzie zaplanujemy sobie odpoczynek od sieci, będzie idealną okazją, by wypełnić pamięć filmami i serialami czy komiksami, które będą cały czas dostępne w trybie offline.

Tablet posiada także aparat tylny 8 MP z lampą LED oraz przedni 8 MP, więc umożliwiają prowadzenie wideokonferencji w doskonałej jakości. A teraz niespodzianka: w środku znajduje się wymienna bateria o pojemności 6000 mAh i szybkim ładowaniem 25 W. Tablet jest odporny na zachlapania (IP54), waży około 490 g, a jego obudowa w 75% wykonana jest z materiałów z recyklingu, co podkreśla jego ekologiczny charakter. W zestawie znajduje się rysik T-Pen i etui, co oznacza, że od samego początku można maksymalnie wykorzystać jego możliwości.

Oba urządzenia korzystają z wbudowanego asystenta Perplexity AI, który obsługuje polecenia głosowe i tekstowe, tłumaczy, planuje podróże, wyszukuje informacje, ułatwia zakupy czy przygotowuje treści. To czyni je niezwykle wszechstronnymi narzędziami w każdej dziedzinie dla użytkownika w każdym wieku, o każdych zainteresowaniach.

Zamiast otwierać kilka aplikacji, żeby wykonać proste zadanie, możemy użyć jednego polecenia. Na przykład, podczas planowania wakacji, wystarczy powiedzieć: „Zaplanuj nam 3-dniową wycieczkę do Krakowa, z uwzględnieniem historycznych miejsc i dobrych restauracji”. Asystent nie tylko stworzy szczegółowy plan podróży, ale też podpowie, jak szybko zarezerwować stolik w polecanej restauracji, sprawdzi, jak do niej dojechać, i poleci najbardziej popularne dania. Jeśli jesteśmy w obcym mieście i mamy problem z menu w restauracji, wystarczy, że zrobimy mu zdjęcie, a asystent błyskawicznie je przetłumaczy. Asystent może też stać się naszym osobistym trenerem i dietetykiem. Możemy zapytać go o plan treningowy dostosowany do naszego poziomu zaawansowania lub o przepis na szybki i zdrowy obiad z dostępnych w lodówce składników. A kiedy stoimy przed zadaniem, którego nie rozumiemy, jak na przykład skomplikowane zadanie matematyczne czy e-mail do napisania, po prostu prosimy go o pomoc. Asystent, analizując zarówno tekst, jak i obrazy, który potrafi w mig podsumować długi artykuł, przygotować listę zakupów czy polecić książki i filmy na wieczór, oszczędzając nasz czas i energię na to, co naprawdę ważne.

Sztuczna inteligencja podbiła świat szturmem, zapewniając łatwiejszą organizację dnia, większe możliwości dostępu do informacji oraz dodatkową rozrywkę. Nowe urządzenia T Phone 3 i T Tablet 2 są połączeniem wystarczających parametrów ze sztuczną inteligencją, która nadaje im wszechstronnyści i uniwersalności. Kupując nowe urządzenia od T-Mobile zyskujemy gotowe środowisko do pracy, relaksu, rozwijania pasji czy nauki.

Materiał powstał we współpracy z T-Mobile