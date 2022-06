Znamy nowości Amazon Prime Video w lipcu. Cóż za różnorodność!

"The Terminal List" z Chrisem Prattem

Listę nowości otwiera "The Terminal List" z Chrisem Prattem w roli głównej, który wciela się w Jamesa Reece'a. Po tym, jak cały jego pluton Navy SEALs wpada w zasadzkę podczas niezwykle ważnej tajnej misji, Reece wraca do domu i rodziny ze sprzecznymi wspomnieniami. Zadaje sobie też pytania, czy nie jest współwinny tej tragedii. Niedługo później okaże się jednak, jakie siły działają przeciwko nie tylko niemu, ale także jego rodzinie, która znajdzie się w niebezpieczeństwie. W obsadzie znaleźli się Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, LaMonica Garrett, Stephen Bishop, Sean

Gunn, Tyner Rushing, Jared Shaw, Christina Vidal, Nick Chinlund, Matthew Rauch, Warren Kole, oraz Alexis Louder. Serial przygotowali Chris Pratt and Jon Schumacher, a premiera odbędzie się 1 lipca. Całość liczy 8 odcinków.

James May we Włoszech

Jeden z ulubionych prezenterów Top Geara The Grand Tour (które było ostatnio kręcone w Polsce), wybiera się samodzielnie do Italii. To kolejny odcinek serii, w której May odwiedza ulubione kraje odkrywają ich historie, krajobrazy, tradycje i nie tylko. Od sycylijskiej stolicy Palermo po szczyty Dolomitów James odkryje kulturę, jedzenie, przemysł, a nawet trochę sportu, a wszystko rozgrywa się na tle jednego z najpiękniejszych widoków na świecie. Premiera na Prime Video już 15 lipca.

Don't Make Me Go

Samotny ojciec Max (John Cho) odkrywa, że jest nie pozostało mu wiele czasu ze względu na śmiertelną chorobę, dlatego stara się na spokojnie zaplanować ostatnie miesiące życia, by jak najwięcej przekazać swojej nastoletniej córce Wally (Mia Isaac). Przekonuje ją, by wspólnie ruszyli w podróż z Kalifornii do Nowego Orleanu na 20-lecie ukończenia uczelni. Liczy, że tam uda mu się pogodzić córkę z jej matką, która opuściła dwójkę przed laty. Premiera na Prime Video już 15 lipca.

Paper Girls

Na podstawie powieści Briana K. Vaughana ilustrowanych przez Cliffa Chianga, "Paper Girls" to historia czterech dziewczyn, które z 1988 roku przenoszą się w przyszłość. Na swojej codziennej drodze znalazły się w krzyżowym ogniu pomiędzy walczącymi podróżnikami w czasie. Po tym, jak trafią do przyszłości będą musiały odnaleźć drogę do swoich czasów, ale zanim to nastąpi spotkają się w starszej wersji. Godząc się z tym, że ich przyszłość jest znacznie inna niż wyobrażały sobie ją jako 12-latki, będą ścigane przez bojową frakcję podróżników w czasie znaną jako Stara Straż, którzy dokonują zakazanych skoków w czasie, by utrzymać się u władzy. Aby przetrwać, dziewczyny będą musiały współpracować i nauczyć się ufać sobie nawzajem. Premiera na Prime Video 29 lipca.

Anything’s Possible

Nadchodzący film oryginalny Amazonu skupia się na Kelsie - pewnej siebie dziewczynie trans z liceum, która zbliża się do końca tego etapu edukacji. W pewnym momencie zakochuje się w niej jej rówieśnik Khal i zdobywa się na to, by ją zaprosić na spotkanie, pomimo wszystkiego, co może się później wydarzyć.