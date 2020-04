Prime Video nie zaskarbiło sobie przychylności widzów z wielu powodów. Najczęściej wymienianym był brak języka polskiego w filmach i serialach, a także interfejsie usługi, ale katalog również nie był wyjątkowo atrakcyjny. W głównej mierze składał się z klasycznych filmów, które do tej pory w większości widzieliśmy oraz raczej mało znanych w Polsce seriali (w tym oryginalnych produkcji Amazona). Z drugiej zaś strony jest to świetna oferta dla osób, które posiadają już abonament w jakiejś usłudze, ponieważ niedostępne do tej pory w Polsce na VOD seriali oraz rosnąca liczba (i poziom) autorskich produkcji Amazona sprawiają, że Prime Video cieszy się coraz większą popularnością.

Amazon Prime Video – abonamenty, aktualne promocje

Amazon Prime Video posiada tylko jeden pakiet w swojej ofercie, który daje dostęp do wszystkich treści w serwisie w najwyższej jakości. Normalnie kosztuje 5,99 euro (w zależności od kursu około 25 złotych) oraz obowiązuje 7-dniowy bezpłatny okres próbnyW ostatnim czasie pojawiło się sporo ofert na Prime Video u polskich operatorów: sieć Play oferuje wybranym abonentom Prime Video za darmo przez pół roku, natomiast T-Mobile w cenie niektórych abonamentów pozwala na korzystanie z Prime Video. A co można obejrzeć na Prime Video?

Najlepsze seriale na Amazon Prime Video (TOP5)

The Office

Legenda wśród sitcomów, którą najwyraźniej można tylko kochać albo nienawidzić. Steve Carell był w momencie debiutu jedyną gwiazdą serialu i ta produkcja typu mockumentary powstała na bazie brytyjskiej serii Ricka Gervaisa. Serial opowiada o pracownikach biura firmy Dunder Mifflin sprzedającej papier i artykuły biurowe. Codzienne przygody dalece odbiegają od typowej biurowej rzeczywistości dzięki barwnym i osobliwym postaciom. W „The Office” Humor specyficzny, ale jeśli trafi w gust…

The Expanse

The Expanse to serial oparty na serii książek o tym samym tytule autorstwa Jamesa S.A. Coreya. Jest to tak zwana space opera, której akcja dzieje się kilkaset lat w przyszłości, gdy ludzkość zdołała skolonizować Układ Słoneczny. Nieudany proces terraformacji Marsa, konflikt w Pasie Asteroid i przeludnienie na Ziemi sprawiają, że te rozwinięte technologicznie światy walczą, każdy na swój sposób, o przetrwanie i/lub uznanie innych. „The Expanse” to w tej chwili prawdopodobnie najlepszy serial sci-fi na rynku.

Bosch

Harry Bosch to konserwatywny detektyw z Los Angeles, a sprawy, których się podejmuje zawsze mają drugie dno. Bosch nie potrafi trzymać się z dala od kłopotów, głównie dlatego, że lubi wyrażać własne zdanie i daje do zrozumienia innym, jeśli się z nimi nie zgadza. Serial z sezonu na sezon zmienia sprawy, którymi się zajmuje, a całość jest dziś uznawana za godnego następcę stylu z produkcji „The Shield” i „The Wire”.

Homecoming

Gdyby każda pełna tajemnic historia była opowiadana w taki sposób, jak ta z serialu „Homecoming”, to regularnie oglądalibyśmy niezwykle oryginalne produkcje, w których forma odgrywa równie ważną rolę, co treść. Nie chcąc Wam nic więcej zdradzać powiem, że w projekcie wzięła udział Julia Roberts wracając na mały ekran po latach.

Fleabag

Serial opowiada o dziewczynie, która nie mogąc pozbierać się po życiowej tragedii postanawia zmienić otoczenie i przenosi się do Londynu. Phoebe Waller-Bridge nie tylko napisała scenariusz, ale zagrała też główną rolę wcielając się w zagubioną kobietę, która sprawia na zewnątrz wrażenie zimnej i twardej, podczas gdy problemy życiowe potrafią ją solidnie przytłoczyć. Jak sobie z nimi wszystkimi poradzi?

Najlepsze filmy na Amazon Prime Video (TOP5)

Wśród polecanych filmu na Prime Video można by wymienić naprawdę wiele tytułów i wskazanie zaledwie pięciu z nich nie było łatwym zadaniem. Tym bardziej, że oferta serwisu jest dynamiczna i tytuły na licencji są dodawane, a później usuwane.Następujące tytuły tylko potwierdzają wcześniej napisane przeze mnie słowa: serwis polega przede wszystkim na znanych, wieloletnich hitach, które kojarzy każdy. Z pewnością godną polecenia jest trylogia „Ojca Chrzestnego” i takie klasyki jak „Pulp Fiction”, Podziemny krąg” i „Forrest Gump”. „Powrót do przyszłości” oraz „Szeregowiec Ryan”, to również pozycje, z którym każdy powinien się zapoznać.