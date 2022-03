4000 nowych filmów trafi na Prime Video dzięki przejęciu MGM

Biblioteka Prime Video zyska setki hitów

Amazon ogłosił, że przejmuje studio Metro Goldwyn Meyer w maju zeszłego roku, ale aby transakcja doszła do skutku konieczna była zgoda kilku urzędów antymonopolowych. Wczoraj uzyskano ostatnią aprobatę Komisji Europejskiej, co przy braku sprzeciwu ze strony amerykańskiej Komisji ds. handlu (FTC) oznacza, że transakcja może być sfinalizowana. I tak też się dzisiaj stało, Amazon oficjalnie ogłosił przejęcie studia MGM, a co za tym idzie całej jego biblioteki, na którą składa się ponad 4000 filmów, które zdobyły w sumie 180 Oskarów oraz 17 000 odcinków różnych seriali nagrodzonych kolejną setką nagród Emmy.

Do najbardziej znany tytułów będących własnością studia MGM można zaliczyć całą serię przygód Jamesa Bonda, a także serię Rocky, Rambo oraz Creed. Do tego również szereg klasyków jak chociażby Milczenie owiec, Siedmiu wspaniałych czy Thelma i Louise. Jednym ruchem wartym 8,5 mld USD Amazon bardzo mocno rozbuduje swoją ofertę VOD i powinno mu to pozwolić jeszcze lepiej konkurować z gigantami w tej branży. Tym bardziej, że w tym roku pojawi się chociażby serial w uniwersum Władcy Pierścieni co również powinno przyciągnąć nowych widzów. Niestety na ten moment nie wiemy jeszcze kiedy filmy i seriale MGM pojawią się w ofercie Prime Video, ale nie powinno to trwać zbyt długo.

Amazon już zaciera ręce na IP należące do MGM

Jeff Bezos kupując MGM nabył nie tylko prawa do tysięcy filmów i seriali, ale również prawa do ogromnej bazy własności intelektualnej (IP). Mike Hopkins, wice prezes w Prime Video i Amazon Studios już teraz obiecuje, że bohaterowie, których znamy z ekranizacji MGM mogą w przyszłości trafić do nowych produkcji realizowanych już przez pod egidą Amazona. Nie jest zatem wykluczone, że pojawi się więcej filmów i seriali z naszymi ulubionymi bohaterami. Czyżby nowa wersja Rambo albo Rocky'ego? W tej chwili to tylko spekulacje, ale można oczekiwać, że Amazon nie na darmo wydał całkiem sporą kwotę na to przejęcie.

źródło: Amazon