Majówka w lochach. Planescape: Torment i wiele więcej w Amazon Prime Gaming!

Jeszcze możecie pobrać gry z kwietniowej rozpiski Prime Gaming — lepiej się pospieszcie!

Jak wielokrotnie informowaliśmy już na łamach Antyweb, Amazon Prime to nie tylko darmowe wysyłki, zniżki czy VOD. To także platforma dla graczy Prime Gaming oferująca darmowe tytuły, dodatki do najpopularniejszych gier i dostęp do Twitch Prime.

W tym miesiącu nadal macie możliwość przypisania do swoich kont takie gry jak Wolfenstein: The New Order, Icewind Dale: Enhanced Edition, Beholder 2 czy Ninja Masters. Usługa przyzwyczaiła nas do rozdawania tytułów, które może i nie są najlepszymi tytułami z ostatnich lat, ale wciąż oferują godziny dobrej zabawy. Tak też będzie w przyszłym miesiącu. Poznajcie gry, które w ramach Prime Gaming pojawią się w maju!

Amazon Prime Gaming — pełna rozpiska na maj 2023

4 maja:

Star Wars: Rogue Squadron 3D

Super Sidekicks

Samurai Shodown IV

11 maja:

Planescape: Torment: Enhanced Edition

Lake

Robo Army

Last Resort

18 maja:

Kardboard King

The Almost Gone

3 Count Bout

Alpha Mission 2

25 maja:

Lila's Sky Ark

Agatha Knife

King of the Monsters 2

Kizuna Encounter

Źródło: Amazon

Co najważniejsze w przypadku Amazon Prime Gaming, to chociaż gry dostępne są tylko przez ograniczony czas, to jak już je odbierzecie i zapiszecie na swoim koncie Amazon, GOG czy Epic Game Store, to zostaną z wami na zawsze. Dzięki temu Wasze biblioteki będą jeszcze pełniejsze, a finalnie i tak stwierdzicie, że nie macie w co grać i musicie kupić nowy tytuł.

Która gra robi na Was największe wrażenie z rozpiski na przyszły miesiąc? Planescape: Torment: Enhanced Edition, Star Wars: Rogue Squadron 3D, a może jeszcze jakaś inna pozycja? Dajcie znać w komentarzach!

