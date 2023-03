Amazon Prime to nie tylko darmowe wysyłki, zniżki czy VOD. To także platforma dla graczy Prime Gaming oferująca darmowe tytuły, dodatki do najpopularniejszych gier i dostęp do Twitch Prime. W tym miesiącu wciąż macie możliwość przypisania do swoich kont m.in. Baldur’s Gate: Enhanced Edition, Faraway 3: Arctic Escape, czy Peaky Blinders: Mastermind. Usługa przyzwyczaiła nas do rozdawania tytułów, które może i nie są najlepszymi tytułami z ostatnich lat, ale wciąż oferują godziny dobrej zabawy. Tak też będzie w przyszłym miesiącu. Poznajcie gry i dodatki, które w ramach Prime Gaming pojawią się w kwietniu!

6 kwietnia

Wolfenstein: The New Order [kod na GOG]

Ninja Commando [Amazon Games App]

Art of Fighting 3 [Amazon Games App]

13 kwietnia

The Beast Inside [kod na GOG]

Icewind Dale: Enhanced Edition [Amazon Games App]

Crossed Swords [Amazon Games App]

Ghost Pilots [Amazon Games App]

20 kwietnia

Beholder 2 [Amazon Games App]

Terraformers [Amazon Games App]

Metal Slug 4 [Amazon Games App]

Ninja Masters [Amazon Games App]

27 kwietnia

Looking for Aliens [kod na Legacy Games]

Grime [Amazon Games App]

Sengoku [Amazon Games App]

Kwiecień w Amazon Prime Gaming. Gry i dodatki ramach abonamentu Amazon Prime

Oferta jest więc naprawdę bogata — warto bowiem zaznaczyć, że choć gry dostępne są tylko przez ograniczony czas, to jak już je odbierzecie i zapiszecie na swoim koncie Amazon, GOG czy Epic Game Store to zostaną z wami na zawsze. Coś w sam raz dla kolekcjonerów tytułów, w które nigdy nie ma czasu zagrać.

Nie można też zapominać o różnej maści zawartości dodatkowej do popularnych tytułów - tych nastawionych na rozgrywkę w pojedynkę, jak i multiplayer. Będą DLC do Overwatch 2, Hearthstone, World of Warcraft. Pojawią się też dodatki do Candy Crush, Candy Crush Soda Saga, Farm Heroes Saga, League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra, VALORANT oraz Teamfight Tactics. Do wyboru do koloru!